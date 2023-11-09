"Сгорели в степях Донбасса": БПЛА роты "Рарог" сожгли российские танки и БТР-80 (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько снарядов нанесли противнику очередные потери. Уточняется, что операцию провели на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери противнику. Противник остается как без личного состава, так и без техники. Очередной эффективной работой с передовой поделилась рота "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады 8 ноября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как противник страдает от действий украинских защитников. Пилоты ночных дронов уничтожили российский танк Т-90, который россияне называли уникальным, ведь ему якобы нет аналогов.

"Хотели дойти до Киева? Сгорели в степях Донбасса! Пилоты ночных дронов сожгли танки и броню врага! Нам нужно еще больше дронов чтобы убивать еще больше врагов", — говорится в сообщении.

В ролике показано, что снаряд летит прямо в танк, после чего кадр заслепило из-за слишком яркого и большого взрыва. Техника с личным составов ВС РФ полыхала и детонировала еще долго.

Также бойцам роты "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады удалось уничтожить танк Т-72 и БТР-80, для которых было использовано несколько снарядов сброшенных с БПЛА в ночное время суток. Предварительно, кадры сняты на Авдеевском направлении, где сейчас продолжаются активные бои.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки в попытках полностью окружить город. По словам аналитиков, российские оккупанты закрепились на дачах севернее Степового в Донецкой области. Кроме того, за последние сутки противник вел наступление на двух участках фронта.