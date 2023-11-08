Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

"Российская бронегруппа доатаковалась": ГПСУ и ДШВ уничтожили бронетехнику под Марьинкой (видео)

Техника ВС РФ, военная техника РФ, уничтожение
Украинские бойцы уничтожили технику ВС РФ

Аэроразведка ГПСУ обнаружила движение российской бронетехники, после чего артиллерия ДШВ открыла огонь. После удачных ударов техника ВС РФ загоралась и переставали функционировать.

Related video

На Марьинском направлении украинские военные уничтожили танк, БМП и панцерник Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Провальный марш-бросок: российская бронегруппа доатаковалась", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что их аэроразведка обнаружила движение бронетехники Вооруженных сил Российской Федерации, после чего артиллерия десантно-штурмовых войск нанесли ей огневое поражение. В результате чего украинцы поразили российский танк и БМП. После артиллерийских ударов панцерник уцелел и пытался вести огонь, приближаясь к украинским позициям. Однако ВСУ ликвидировали и эту бронемашину.

"Украинские защитники натиск выдержали и добавили к предыдущему списку и эту бронемашину", — заявили пограничники.

Кроме этого, в ГПСУ опубликовали видео, на котором видно, как артиллеристы наносят удачные удары по российской военной технике.

"Танк и БМП были ликвидированы, но уцелевший панцерник противника еще пытался вести огонь, приближаясь к позициям", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября волонтер и активист Сергей Стерненко рассказал, что на Купянском направлении бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор", стоимость которого стартует от 25 миллионов долларов — более 900 миллионов гривен. Вражескую технику удалось уничтожить с помощью нескольких FPV-дронов.

7 ноября стало известно, что спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" с помощью беспилотника. В частности, украинский дрон подлетел к своей цели и сбросил боеприпас.