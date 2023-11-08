"Російська бронегрупа доатакувалася": ДПСУ та ДШВ знищили бронетехніку під Мар'їнкою (відео)

Аеророзвідка ДПСУ виявила рух російської бронетехніки, після чого артилерія ДШВ відкрила вогонь. Після вдалих ударів техніка ЗС РФ загорялася та переставали функціонувати.

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На Мар'їнському напрямку українські військові знищили танк, БМП і панцерник Збройних сил РФ. Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби в Telegram.

"Провальний марш-кидок: російська бронегрупа доатакувалася", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що їхня аеророзвідка виявила рух бронетехніки Збройних сил Російської Федерації, після чого артилерія десантно-штурмових військ завдали їй вогневого ураження. У результаті чого українці уразили російський танк і БМП. Після артилерійських ударів панцерник вцілів та намагався вести вогонь, наближаючись до українських позицій. Проте ЗСУ ліквідували й цю бронемашину.

"Українські захисники натиск витримали й додали до попереднього списку і цю бронемашину", — заявили прикордонники.

Крім цього, у ДПСУ опублікували відео, на якому видно, як артилеристи завдають вдалі удари по російській військові техніці.

"Танк і БМП були ліквідовані, та вцілілий панцерник противника ще намагався вести вогонь, наближаючись до позицій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада волонтер та активіст Сергій Стерненко розповів, що на Купʼянському напрямку бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор", вартість якого стартує від 25 мільйонів доларів — понад 900 мільйонів гривень. Ворожу техніку вдалося знищити за допомогою декількох FPV-дронів.

7 листопада стало відомо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація" за допомогою безпілотника. Зокрема, український дрон підлетів до своєї цілі та скинув боєприпас.