Украинка стала жертвой аферы с криптовалютой на более 5 млн грн: как ее обманули

Мошенники обещали женщине возможность зарабатывать по 10 тыс. долларов на инвестициях, за это она должна была перечислять средства под видом "вкладов".

Украинка попала "на крючок" аферистов и вложила в фиктивную брокерскую компанию почти 5,5 млн гривен. Об этом сообщают в полиции Тернопольской области.

Правоохранители сообщают, что женщина заинтересовалась инвестированием после того, как увидела информацию об этом у одного из блогеров. Она сразу приобрела курс обучения и заплатила 16 тыс. гривен за регистрацию аккаунта на сайте брокерской компании.

Мошенники часто звонили женщине и обещали ей зарабатывать по 10 тыс. долларов ежеквартально, за это она должна была перечислять им средства под видом "вкладов".

Сначала женщина перечисляла деньги на банковские карты мошенников. Когда она отдала фиктивной компании 600 тыс. гривен, то получила первую "прибыль" в размере 28 тыс. грн.

Через некоторое время злоумышленники убедили женщину перечислять деньги не в гривне, а в долларах и на криптокошелек. Для того, чтобы пополнять свой "финансовый портфель", она занимала средства и брала кредиты. Всего за 4 месяца она отдала фиктивной брокерской компании почти 5,5 млн гривен.

Мошенничество с инвестициями

Нередко украинцы встречаются с мошенниками, которые под видом различных компаний и предложений пытаются выманить деньги. Одной таких схем является якобы вложения в криптовалюту, когда мошенники обещая большие прибыли видом вложений воруют средства у своих жертв.

В полиции говорят, что прежде чем работать с инвестиционными фондами нужно проверить их лицензию, репутацию и тексты пользовательских соглашений, чтобы не быть обманутыми. Также одной из черт мошенников является обычно навязчивое предложение жертвам увеличить свои сбережения и доход.

Так, одна из таких схем была разоблачена в Киеве в начале прошлого года. Злоумышленники предлагали зарабатывать на инвестициях, а для этого жертве требовалось вложить минимум 11 тыс. грн. В частности, одного из участников такой схемы задержали во время получения от очередной жертвы 400 тыс. грн.

Также еще одних мошенников правоохранители разоблачили в июне этого года. Под видом call-центров они звонили своим жертвам и убеждали получать пассивную прибыль от инвестирования. Тогда в Офисе Генпрокурора сообщалось, что на заблокированных счетах злоумышленников обнаружили 15 млн грн.

Напомним, в феврале прошлого года в Польше разоблачили украинца, который мошенническим методом выманивал средства у поляков. Мужчина, представляясь прокурором, звонил к своим жертвам и сообщал, что мошенники якобы пытаются похитить средства с их счетов.