В Люблине украинец, представляясь прокурором, выманил у поляков почти $75 тыс

До того, как полиция раскрыла его махинации, украинец сумел лишить сбережений трех польских пенсионеров.

Полиция польского города Люблин раскрыла махинации 57-летнего украинца, который, представляясь прокурором, завладевал крупными суммами денежных средств местных жителей. Своим жертвам он рассказывал, что деньги пойдут на счета правоохранительного органа, сообщается на сайте полиции Люблина.

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Последней жертвой мошенника стала 83-летняя полька. Мужчина позвонил ей и, представившись прокурором, предупредил, что группа хакеров якобы пытается похитить деньги с ее счета. Дабы уберечься от кибератаки, бабушка должна была снять все накопления и передать их украинцу. Чтобы пенсионерка ничего не заподозрила, аферист заверил ее, что все средства будут храниться на защищенном счету польской прокуратуры, которая тут же их вернет по окончанию следствия.

Испуганная женщина отправилась в банк, сняла 50 тысяч злотых (около $12 тыс) и отдала их мошеннику. Следующую партию денег в 150 тысяч злотых (около $37 тыс) банк должен был ей выдать через несколько дней. Испуганный вид пенсионерки настолько озадачил сотрудников банка, что они сообщили об инциденте в полицию. Пообщавшись с полькой, правоохранители узнали о мошенничестве и вышли на афериста.

Выяснилось, что подобным образом украинец обманул еще двух жителей города, получив от них 100 тысяч злотых (около $25 тыс). Мошенника арестовали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в хостеле польского города Вроцлав поляки напали на украинцев, но получили отпор от "айдаровца". Четверо пьяных поляков ворвались в жилище украинцев, с криками о том, что они "желают украинской крови". Однако, находящийся в квартире украинский военнослужащий дал жесткий отпор.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Польше в сточной канаве нашли тело украинки. Личность женщины установили, украинка проживала в городе Кшивинь.