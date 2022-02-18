В Польше в сточной канаве нашли тело украинки

Женщина проживала в городе Кшивинь. Правоохранители и медицинские эксперты выясняют, есть ли причастные к ее смерти.

В пригороде Кшивиня (Великопольское воеводство) в дренажной канаве прохожий обнаружил тело 42-летней украинки. Информацию о событии опубликовали на официальном сайте местной полиции.

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Тело погибшей нашли 13 февраля около 9:00, в дренажной канаве в поселке Збечы-Поле. Личность женщины установили, украинка проживала в городе Кшивинь. Прокуратура выясняет, причастны ли к событию третьи лица. Для выяснения проведут судебно-медицинскую экспертизу.

В прошлом году в польском городе Стараховице обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Следственно-оперативная группа допустила вероятность насильственной смерти. Для выяснения обстоятельств тело женщины направили на экспертизу.

Также ранее Фокус писал о том, что в Италии умерла украинка, которая работала в ночном клубе. У 43-летней женщины было двое детей. Местные журналисты писали о возможной передозировке наркотиками, которые обнаружили во время экспертизы.

Напомним, в Египте во время подводного плаванья погибла 65-летняя жительница Ровного. В Министерстве иностранных дел отказались от предоставления подробностей, ссылаясь на защиту персональных данных.