У Польщі у стічній канаві знайшли тіло українки

Жінка проживала у місті Кшивінь. Правоохоронці та медичні експерти з'ясовують, чи є причетні до її смерті.

У передмісті Кшивеня (Великопольське воєводство) у дренажній канаві перехожий виявив тіло 42-річної українки. Інформацію про подію було опубліковано на офіційному сайті місцевої поліції.

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Тіло загиблої знайшли 13 лютого близько 9:00 у дренажній канаві у селищі Збечи-Поле. Особу жінки встановили, українка проживала у місті Кшивінь. Прокуратура з'ясовує, чи причетні до події треті особи. Для з'ясування проведуть судово-медичну експертизу.

Минулого року в польському місті Стараховиці виявили тіло 51-річної громадянки України. Слідчо-оперативна група допустила можливість насильницької смерті. Для з'ясування обставин тіло направили на експертизу.

Також раніше Фокус писав про те, що в Італії померла українка, яка працювала в нічному клубі. 43-річна жінка мала двох дітей. Місцеві журналісти писали про можливе передозування наркотиками, які виявили під час експертизи.

Нагадаємо, у Єгипті під час підводного плавання загинула 65-річна мешканка Рівного. У Міністерстві закордонних справ відмовилися від надання подробиць, посилаючись на захист персональних даних.