У Любліні українець, представляючись прокурором, виманив у поляків майже $75 тис.

До того як поліція розкрила його махінації, українець зумів позбавити заощаджень трьох польських пенсіонерів.

Поліція польського міста Люблін розкрила махінації 57-річного українця, який, представляючись прокурором, заволодів великими сумами коштів місцевих жителів. Своїм жертвам він розповідав, що гроші підуть на рахунки правоохоронного органу, повідомляє сайт поліції Любліна.

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Останньою жертвою шахрая стала 83-річна полька. Чоловік зателефонував їй і, представившись прокурором, попередив, що група хакерів нібито намагається викрасти гроші з її рахунку. Щоб уберегтися від кібератаки, бабуся мала зняти всі накопичення та передати їх українцю. Щоб пенсіонерка нічого не запідозрила, аферист запевнив її, що всі кошти зберігатимуться на захищеному рахунку польської прокуратури, яка їх поверне після закінчення слідства.

Перелякана жінка вирушила до банку, зняла 50 тисяч злотих (близько $12 тис) та віддала їх шахраю. Наступну партію грошей у 150 тисяч злотих (близько $37 тис) банк мав їй видати за кілька днів. Переляканий вигляд пенсіонерки настільки спантеличив співробітників банку, що вони повідомили про інцидент у поліцію. Поспілкувавшись із полькою, правоохоронці дізналися про шахрайство та вийшли на афериста.

З'ясувалося, що подібним чином українець обдурив ще двох мешканців міста, отримавши від них 100 тисяч злотих (близько $25 тис). Шахрая заарештували, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у хостелі польського міста Вроцлав поляки напали на українців, але отримали відсіч від "айдарівця". Четверо п'яних поляків увірвалися до оселі українців, з криками про те, що вони "бажають української крові". Проте український військовослужбовець, який перебував у квартирі, дав жорстку відсіч.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Польщі у стічній канаві знайшли тіло українки. Особу жінки встановили, українка проживала у місті Кшивінь.