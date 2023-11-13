"Демилитаризовано с огоньком": Силы обороны уничтожили редкую российскую РЭБ "Свет-КУ" (видео)

Украинские военные уже неоднократно уничтожали на поле боя не одну редкую российскую систему. Впервые такую систему ликвидировали в марте 2022 года.

На одном из участков фронта украинские защитники уничтожили редкую российскую систему РЭБ "Свет-КУ". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины

"Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами довольно редкой системы РЭБ "Свет-КУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные уже неоднократно уничтожали на поле боя не одну редкую российскую систему. В августе они "отминусовали" уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ". Впервые такая система была уничтожена в марте 2022 года.

"И вот в начале этого месяца — уже третья российская "Свет-КУ" демилитаризована с огоньком", — сообщают Силы обороны юга.

Система РЭБ "Свет-КУ": что известно

РЭБ-636 "Свет-КУ" — мобильное средство радио-, и радиотехнического контроля и защиты информации от утечки через технические каналы беспроводной связи.

Предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения, а также определения их расположения и источника в ОВЧ-, УВЧ-диапазонах, при совместной работе с аналогичными стационарными и мобильными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

Принят "Свет-ВСГ" на вооружение ВС России также к 2010 году. Мобильная версия принята на вооружение в 2012 году.

Напомним, что оккупанты оснастили "Ланцет" камерой для ударов ночью. На дрон установили тепловизор или инфракрасную камеру, чтобы иметь возможность бить ночью.

6 ноября 5 президент Украины Петр Порошенко анонсировал приобретение мощной системы РЭБ для борьбы с российскими дронами.