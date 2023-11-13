"Поджарит" дроны врага на расстоянии 2 км: EOS представила мощную лазерную пушку Dazzler

Лазерное оружие мощностью 500 Вт выводит из строя оптику беспилотников и считается оружием "мягкого поражения".

Австралийская компания EOS продемонстрировала лазерное оружие для борьбы с дронами Dazzler интегрированную с дистанционно управляемым боевым модулем R800 на выставке Indopacific 2023. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

R800 представляет собой мощную боевую станцию, способную размещать автоматические пушки калибром до 30 мм, а также противотанковые и наземные ракеты малой дальности. Dazzler называют "старшим братом" системы Slinger, которую вскоре получат ВСУ для борьбы с дронами российских оккупантов в рамках помощи от США. Эта система противодействия дронам сочетает в себе 30-мм пушку со специальными боеприпасами и обеспечивает дальность поражения до 800 метров.

Система Slinger уничтожает дроны с помощью пулемета Фото: Facebook

Как отмечает издание Naval News, в отличие от Slinger, Dazzler использует лазер непрерывного действия (CW) мощностью 500 Вт, эффективный на расстоянии до 2000 метров. Если пулемет Slinger полностью уничтожает дроны, то лазерная пушка предназначена для поражения электрооптических систем наведения, а потому считается системой "мягкого уничтожения". В сочетании с традиционной 30-мм пушкой R800 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, Dazzler предоставляет операторам ряд эффективных кинетических и некинетических способов для борьбы с летающими и надводными беспилотниками.

Лазер Dazzler установлен на боевой платформе R800 Фото: Naval News

С точки зрения разработки системе в настоящее время присвоен уровень технологической готовности (TRL) 6. Классификация указывает на то, что Dazzler прошел реальные технические испытания с дронами. В настоящее время лазерное оружие находится в разработке около восьми месяцев.

Разработчики утверждают, что их лазерное оружие подходит для интеграции в ряд боевых модулей, при этом R800 и его "поражающее действие на уровне турели" ориентированы на более широкий круг пользователей. Представители EOS отметили, что при дополнительном финансировании и усилиях Dazzler также смогут совместить с более легкими платформами R150S. Этот боевой модуль поддерживает пулеметы калибра до 50 мм и подходит для установки на легкие внедорожники.

Вице-президент по продажам и развитию бизнеса EOS Defense Systems Скотт Хикс заявил журналистам AuManufacturing, что EOS продемонстрировала превосходную точность и возможности противодействия дронам своей системы Slinger RWS, которая поставляется в Украину. Пока неизвестно, смогут ли украинские войска получить еще и лазерные пушки от производителя.

Ранее Фокус сообщал о разработке лазерного оружия для уничтожения роев БПЛА. Новейшая лазерная система, устанавливаемая на бронемашину Wolfhound, специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотным летательным аппаратам.