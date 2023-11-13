Реактивный двигатель и "глаза": иранцы сделали дроны Shahed-136 еще опаснее (видео)

Эксперты считают, что обновленный Shahed-136 по характеристикам приблизился к крылатой ракете, поэтому сможет атаковать артиллерию и важные цели в украинском тылу.

В Иране создали новую версию беспилотника Shahed-136, которая получила реактивный двигатель и оптическую станцию ​​для наведения на цель. Об этом сообщает портал "Милитарный", который ссылается на информацию из недавно опубликованного иранского документального фильма Parchamdar (Флагман).

Как отмечают журналисты портала, на публикуемых кадрах можно увидеть, как пикап с установленной в грузовом отсеке пусковой установкой несет один беспилотник-камикадзе. Для запуска реактивного дрона автомобиль развивает высокую скорость, для чего ему нужна прямая ровная дорога соответствующей длины. Судя по кадрам спидометра авто, запуск дрона происходит на скорости 190 километров в час.

Для запуска реактивного Shahed-136 пикап нужно разогнать до высокой скорости Фото: Скриншот

Под носовой частью фюзеляжа можно увидеть надстройку в форму шара – это оптическая станция беспилотника с камерой, благодаря которой происходит наведение на цель. Также было показано изображение с пульта управления дроном. Судя по всему, обновленная версия Shahed на финальном отрезке полета захватывает цель для автономного поражения или же управляется непосредственно оператором.

Вид с пульта управления дроном Shahed-136 Фото: Скриншот

Журналисты портала "Милитарный" отмечают, что судя по информации из документального фильма реактивный Shahed-136 станет более технологичным и дорогостоящим дополнением к уже существующим иранским дронам-камикадзе с обычным поршневым двигателем и "слепой" системой наведения, когда аппарат летит по заданным координатам, пользуясь спутниковым навигацией GPS. Предполагается, что за высокую скорость и улучшенную точность придется заплатить не только деньгами, но и уменьшенной дальностью полета.

Технические характеристики новинки пока остаются секретными, однако как отмечает портал, заявленная дальность обычного Shahed-136 составляет 2000 километров, а по опыту войны в Украине – не менее 1000 километров. Полеты на такую ​​дальность выполняются в автономном режиме по заложенной перед полетом программе без связи со станцией управления.

Обновленный беспилотник для связи с оператором уже на расстоянии сотни километров потребует применения наземных ретрансляторов или других самолетов/беспилотников, которые будут выполнять эту роль. Неизвестно, есть ли на вооружении Ирана подобные системы, отмечает "Милитарный".

Эксперты портала делают вывод, что с появлением реактивного двигателя новый Shahed-136 приближается к нише крылатых ракет и вряд ли станет таким же средством террора, как и его поршневой аналог. Это обусловлено как стоимостью изделия, так и сложностью производства. Вероятно, задачами нового беспилотника станет контрбатарейная борьба и поражение важных военных целей в тылу, таких как системы ПВО, склады и месторасположения живой силы.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские военные освоили мощные БПЛА-перехватчики DroneHunter. Они способны перехватывать даже Shahed-136.