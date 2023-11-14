Адаптация под Lancet: РФ совершенствует иранские дроны типа Shahed, — ISW

Российская Федерация развивает инфраструктуру для использования беспилотных летательных аппаратов. Предполагается 18 тысяч запланированных полетов тестовых БПЛА в Самарской области, рассказали аналитики.

Российская Федерация пытается усовершенствовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-131/136. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 ноября.

В понедельник 13 ноября российский военкор опубликовал видео, на котором дрон типа Shahed, оснащенный электрооптической головкой самонаведения (ГСН), поражает цель во время испытаний в Иране. По информации блогера, эта адаптация превращает Shahed в дроны типа Lancet, которые могут преодолевать большие расстояния и наносить больше вреда.

Кроме этого, россияне продолжают развивать тестовую инфраструктуру для использования дронов. 13 ноября в "Idel.Реалии" сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проект постановления об установлении "экспериментального правового режима" эксплуатации и испытаний легких и тяжелых беспилотников в Самарской области. Этот режим предусматривает 18 тысяч запланированных полетов тестовых БПЛА, которые производятся в производственном центре для национальной программы "Беспилотные авиационные системы" в Самаре.

Также информации медиа "Риа Новости" от 13 ноября, российский оборонно-промышленный комплекс "Ростех" готовится к производству первых единиц одномоторного самолета-невидимки пятого поколения Су-75 "Шах-мат".

Напомним, 10 ноября специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что беспилотники Shahed российской сборки из-за новой системы навигации фактически стали опаснее одноименных иранских дронов. Между БПЛА существует как минимум четыре весомых отличия.

13 ноября сообщалось, что в Иране создали новую версию дрона типа Shahed. В частности, БПЛА получил реактивный двигатель и оптическую станцию для наведения на цель. По информации экспертов, обновленный БПЛА по характеристикам приближается к крылатой ракете, поэтому сможет атаковать артиллерию и важные цели.