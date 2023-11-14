Может полностью выйти из РФ: "Яндекс" может продать российские активы за раз, — Reuters

По данным издания, компания намеревается продать ключевые активы, такие как поисковые системы и службы такси, чтобы вернуть часть средств акционерам, но окончательное решение о выходе из страны еще не принято.

Холдинговая компания АТ Yandex NV из Нидерландов изучает возможность продажи всех своих российских активов сразу, а не только контрольного пакета. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на собеседников, близких к этому вопросу.

"Яндекс" часто называют "российским Google". До начала полномасштабного вторжения в Украину компания имела потенциал для развития в глобальном масштабе.

Основные направления бизнеса "Яндекса" включают такси и интернет-рекламу в России. В 2022 году компания продала свой новостной агрегатор и другие интернет-ресурсы конкуренту VK, контролируемому российским государством, и начала корпоративную реструктуризацию.

Информация о возможной продаже российских активов компании "Яндекс" появилась после анонса заседания совета директоров, запланированного на конец ноября в Дубае. Стороны надеются достичь соглашения в декабре, при условии одобрения сделки акционерами и правительством России.

Предполагается, что компания Yandex NV намеревается продать ключевые российские активы, такие как поисковые системы и службы такси, чтобы вернуть часть средств акционерам. Затем она планирует развивать четыре других направления своего бизнеса на международном рынке.

Один из источников сообщил, что речь идет о продаже 100% холдинговой компании, созданной в Калининградской области. Возможен и полный выход "Яндекса" из России. Однако окончательное решение еще не принято.

Издание отмечает, что такие действия Yandex NV могут вызвать реакцию со стороны российских властей, которые требуют существенные отчисления в бюджет России от продажи иностранных активов компаний, покидающих российский рынок. Акционеры Yandex NV могут остаться недовольными исходом сделки, считают некоторые источники.

Напомним, что один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож выпустил заявление, в котором впервые с февраля 2022 года высказал свою позицию о российском вторжении в Украину. Также Волож признал, что на нем есть доля ответственности за действия страны, хотя с 2014 года он не проживает в России.