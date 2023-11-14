Может полностью выйти из РФ: "Яндекс" может продать российские активы за раз, — Reuters

По данным издания, компания намеревается продать ключевые активы, такие как поисковые системы и службы такси, чтобы вернуть часть средств акционерам, но окончательное решение о выходе из страны еще не принято.

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Холдинговая компания АТ Yandex NV из Нидерландов изучает возможность продажи всех своих российских активов сразу, а не только контрольного пакета. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на собеседников, близких к этому вопросу.

"Яндекс" часто называют "российским Google". До начала полномасштабного вторжения в Украину компания имела потенциал для развития в глобальном масштабе.

Основные направления бизнеса "Яндекса" включают такси и интернет-рекламу в России. В 2022 году компания продала свой новостной агрегатор и другие интернет-ресурсы конкуренту VK, контролируемому российским государством, и начала корпоративную реструктуризацию.

Информация о возможной продаже российских активов компании "Яндекс" появилась после анонса заседания совета директоров, запланированного на конец ноября в Дубае. Стороны надеются достичь соглашения в декабре, при условии одобрения сделки акционерами и правительством России.

Предполагается, что компания Yandex NV намеревается продать ключевые российские активы, такие как поисковые системы и службы такси, чтобы вернуть часть средств акционерам. Затем она планирует развивать четыре других направления своего бизнеса на международном рынке.

Один из источников сообщил, что речь идет о продаже 100% холдинговой компании, созданной в Калининградской области. Возможен и полный выход "Яндекса" из России. Однако окончательное решение еще не принято.

Издание отмечает, что такие действия Yandex NV могут вызвать реакцию со стороны российских властей, которые требуют существенные отчисления в бюджет России от продажи иностранных активов компаний, покидающих российский рынок. Акционеры Yandex NV могут остаться недовольными исходом сделки, считают некоторые источники.

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Напомним, что один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож выпустил заявление, в котором впервые с февраля 2022 года высказал свою позицию о российском вторжении в Украину. Также Волож признал, что на нем есть доля ответственности за действия страны, хотя с 2014 года он не проживает в России.