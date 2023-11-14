Може повністю вийти з РФ: "Яндекс" може продати російські активи за раз, — Reuters

За даними видання, компанія має намір продати ключові активи, як-от пошукові системи та служби таксі, щоб повернути частину коштів акціонерам, але остаточного рішення про вихід із країни ще не ухвалено.

Related video

Холдингова компанія АТ Yandex NV з Нідерландів вивчає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу, а не тільки контрольного пакета. Про це повідомляє британське агентство Reuters з посиланням на співрозмовників, близьких до цього питання.

"Яндекс" часто називають "російським Google". До початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія мала потенціал для розвитку в глобальному масштабі.

Основні напрямки бізнесу "Яндекса" включають таксі та інтернет-рекламу в Росії. У 2022 році компанія продала свій новинний агрегатор та інші інтернет-ресурси конкуренту VK, контрольованому російською державою, і почала корпоративну реструктуризацію.

Інформація про можливий продаж російських активів компанії "Яндекс" з'явилася після анонсу засідання ради директорів, запланованого на кінець листопада в Дубаї. Сторони сподіваються досягти угоди в грудні, за умови схвалення угоди акціонерами та урядом Росії.

Передбачається, що компанія Yandex NV має намір продати ключові російські активи, такі як пошукові системи і служби таксі, щоб повернути частину коштів акціонерам. Потім вона планує розвивати чотири інші напрямки свого бізнесу на міжнародному ринку.

Одне з джерел повідомило, що йдеться про продаж 100% холдингової компанії, створеної в Калінінградській області. Можливий і повний вихід "Яндекса" з Росії. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Видання зазначає, що такі дії Yandex NV можуть викликати реакцію з боку російської влади, яка вимагає істотних відрахувань до бюджету Росії від продажу іноземних активів компаній, що залишають російський ринок. Акціонери Yandex NV можуть залишитися незадоволеними результатом угоди, вважають деякі джерела.

Важливо

Кремль готується до виборів та хоче націоналізувати "Яндекс", — ISW

Нагадаємо, що один із засновників "Яндекса" Аркадій Волож випустив заяву, в якій вперше з лютого 2022 року висловив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну. Також Волож визнав, що на ньому є частка відповідальності за дії країни, хоча з 2014 року він не проживає в Росії.