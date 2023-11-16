США тратят миллиарды, чтобы вооружить армию боевыми лазерами: эксперты назвали причину

Американские военные уже испытывают прототипы лазерных систем DE M-SHORAD и HELIOS, а также заинтересованы в израильской Iron Beam.

Война между Израилем и ХАМАС стал очередным толчком для развития систем защиты от дронов и ракет с помощью новых типов вооружений, в том числе лазерных систем. Такое мнение высказывает американский новостной портал CNBC.

США и Израиль стали активнее инвестировать в инновационные лазерные системы поражения беспилотников и ракет. Например, по данным портала, Израиль инвестировал в систему Iron Beam, которая производит высокоэнергетический лазер, в дополнение к батареям Iron Dome, используемым для запуска перехватчиков для уничтожения приближающихся ракет. Развивать систему Iron Beam Израилю собираются помогать и Соединенные Штаты видя в ней огромную перспективу.

По словам Брайан Кларк, старшего научного сотрудника Института Гудзона, лазер, в отличие от стандартных ракет класса "земля-воздух" дает вам, по сути, бесконечный запас возможностей перехвата, потому что лазер будет перезаряжаться и работать пока есть доступ к электричеству, продолжать сбивать вражеские дроны и ракеты.

4 прототипа системы DE M-SHORAD уже поступили в армию США Фото: U.S. Army

Лазерные и другие энергетические системы в настоящее время начинают более широко использоваться в полевых условиях в США. Система DE M-SHORAD была испытана армией США в 2023 году на полигоне Юма. Военно-морской флот имеет HELIOS, или высокоэнергетический лазер со встроенным оптическим ослепителем и наблюдением, установленный на авианосце USS Preble, эсминце класса "Арли Берк".

"Сейчас мы находимся на переломном этапе, когда дело доходит до использования этого лазерного оружия направленной энергии. Различные службы в вооруженных силах США создают прототипы этих систем и экспериментируют с ними", — прокомментировал Масао Дальгрен, научный сотрудник проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований —

К тому же, американская компания Kord Technologies разрабатывает лазерное оружие для средств ПВО, расположенных на борту боевых бронированных машин Stryker. После ряда испытаний, инженеры внесут конструктивные изменения в прототипы.

Ранее Фокус рассказывал, что компания EOS представила мощную лазерную пушку Dazzler. Лазерное оружие мощностью 500 Вт выводит из строя оптику беспилотников и считается оружием "мягкого поражения".