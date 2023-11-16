"Карманная сторожевая башня": на что способен новый "привязанный" дрон KHRONOS (видео)

Беспилотник имеет прочную конструкцию, делается фокус на простоте использования и может работать без использования GPS. Компания планирует выпустить KHRONOS на рынок в январе 2024 года.

Французская компания Elistair представила новую беспилотную систему KHRONOS, предназначенную для выполнения задач разведки и наблюдения в сложных условиях эксплуатации. Об этом сообщает медиа DroneLife.

Разработанный для работы как со стационарных, так и с мобильных платформ при минимальном участии человека, KHRONOS предлагает уникальное решение, позволяющее операторам иметь собственную "карманную сторожевую башню" без больших затрат на обучение. Как отметил гендиректор компании-разработчика Гильем де Марлиав, беспилотную систему, запускаемую одним нажатием кнопки, могут использовать агентства общественной безопасности, пограничные службы и вооруженные силы.

Беспилотник KHRONOS, вес которого достигает практически 30 килограммов, может работать даже без использования GPS/GNSS и радиочастот, благодаря усовершенствованной системе позиционирования и защищенной привязной связи. Кроме того, дрон имеет прочную конструкцию, позволяющую использовать его в условиях бездорожья и плохих погодных условий, что делает его универсальным для различных сценариев. Его можно легко развернуть из переносного ящика менее чем за две минуты, обеспечив непрерывный дневной и ночной обзор местности в радиусе 10 км в течение впечатляющих 24 часов. Также БПЛА, благодаря прочной и легкой конструкции, а также возможности работы в темное время суток обеспечивается конфиденциальность и эффективность операций.

"Цель создания KHRONOS была очевидна: мы хотели получить привязанный беспилотник, простой в использовании, адаптируемый к различным сценариям, легко интегрируемый и надежный в конструкции для работы в сложных условиях", — пояснил технический директор компании Elistair Тимоте Пенет.

В системе используется программное обеспечение T-Planner 2. Фирменное программное обеспечение предоставляет интеллектуальный анализ изображений и упрощает управление дроном и полезной нагрузкой. Используя это программное обеспечение, оператор может автоматически взлететь через несколько минут после прибытия на место и сосредоточиться на выполнении задания. KHRONOS также имеет собственную посадочную станцию. Дрон "привязан" к ней тросом, длинной в 70 метров. Сама станция непрерывно и безопасно питает энергией БПЛА, а также может безопасно в высокоскоростном режиме передавать данные.

Компания-производитель планирует выпустить на рынок свой "беспилотник на веревке" в январе 2024 года.

Ранее стало известно о том, что были разработаны дроны с "бесконечным" полетом. Систему можно подключить к розетке, генератору или автомобильному зарядному устройству. Привязные дроны еще не получили широкого применения среди военных, однако ряд преимуществ позволяет эффективно применять их для наведения и корректировки огня, считают инженеры.

А в конце декабря 2022 года беспилотниками "на привязи" похвастались уже российские военные. Это новый тип дронов, которые пришли "на смену" летательным аппаратам на основе бензиновых двигателей или аккумуляторов. Такие беспилотники подключают к наземной станции при помощи кабеля или троса, обеспечивающего электропитание и связь с операторами.