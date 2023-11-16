Опозорил создателей гаджета Ai Pin: искусственный интеллект дал неправильные ответы (видео)

Разгневанные пользователи интернета нашли грубые ошибки в презентации и стартап срочно удалил ролик с Youtube, исправив ошибки в новом ролике.

Меньше недели назад стартап Humane представил свой гаджет Ai Pin, который должен, по идее, заменить собой смартфоны проецируя изображения на ладонь и отвечая на запросы пользователя с помощью искусственного интеллекта, но, как оказалось, именно ИИ стал причиной конфуза, который заметили многочисленные техноманы — искусственный интеллект дал неправильные ответа на вопросы Имрана Чаудри, одного из основателей стартапа. О курьезе сообщает портал Mashable.

В сцене, где Имрана Чаудри просит посоветовать ему лучшие места для наблюдения за солнечным затмением 8 апреля 2024 года Ai Pin сгенерировав ответ с помощью ИИ сообщает, что такие локации находятся в Эксмуте, Австралия, и Восточном Тиморе, хотя на самом деле лучшие места находятся в Северной Америке. Так же пользователи указали и на ошибку с подсчетом калорий в горсти миндаля.

Журналисты Mashable отмечают, что это не первый случай, когда искусственный интеллект "подставляет" и позорит участников презентаций продуктов на основе нейросетей. Тут же вспомнился случай с Google, когда чат-бот Bard на презентации ошибся в отношении телескопа Джеймс Уэбб. После этого акции Google подешевели сразу на 9%.

Видео с презентацией сразу удалили с Youtube и перезаписали с учетом правильных ответов. В обновленном демонстрационном видео Ai Pin говорит, что одно из лучших мест для наблюдения за солнечным затмением — это Назас, который расположен в Дуранго, Мексика.

Глава отдела новых медиа Humane Сэм Шеффер сообщил, что видео было создано с использованием предварительной версии программного обеспечения, и с тех пор проблемы были решены.

"Эти проблемы (и многие другие, которые мы обнаруживаем) до момента, когда клиенты получат устройства, будут исправлены так же быстро, как мы их обнаружим", — продолжил Шеффер.

Портал Mashable подчеркивает, что поскольку Ai Pin совершенно новый продукт, то обязательно возникнут некоторые проблемы, над которыми придется работать. Проблема была решена, но Humane усвоила тяжелый урок.

Исправленная презентация гаджета Ai Pin

Ранее Фокус рассказывал, где прибор Ai Pin сможет и не сможет заменить смартфоны. Ai Pin способен переводить с разных языков, записывать видео и даже оценивать еду, но, по мнению аналитиков, не сможет вытеснить смартфоны, не имея дисплея.