"Может стать нокаутирующим ударом": как Украина использует против РФ хакеров

Для того чтобы работа против оккупантов в информационном пространстве стала эффективнее, государство необходимо упорядочить подобные процессы.

Кибератаки и социальная инженерия могут приблизить победу Украины в войне с Россией, если усилить и правильно использовать эти инструменты. Такое мнение выразил руководитель компании Griselda Алексей Теплухин в интервью Фокусу.

Он отметил, что Украине очень нужно работать в направлении OSINT — разведки по открытым источникам. Потому как главный ресурс противника сейчас — "стада послушных холопов, которых можно загонять угрозами, и они будут валить на штурмы". Поэтому одной из важных составляющих российско-украинской войны стала социальная инженерия, которая позволяет влиять на противника.

"Например, по-разному влиять на разные национальности, которые живут в России. Это то, что может дать неожиданные результаты. Мы понимаем, как только в России начнутся проблемы с поставками мяса на фронт и т.д., и начнется какое-то противодействие власти — то все. Мы помним, чем закончилась Первая мировая война — солдаты с фронта сказали: "зачем нам воевать, не хотим победы, а хотим домой". Если мы достигнем этого, то не придется уничтожать оккупантов в таких количествах", — отметил Алексей Теплухин.

Это предполагает, в свою очередь, и работу с социальными сетями, и кибератаки, и взлом сайтов, радиостанций и телевизионных сетей.

"Я не эксперт в хакерском деле, но мне кажется, что это очень перспективная штука. Я не знаю эффективность таких методов социнженерии, они могут действовать точечно и быть эффективными. Какой-то студент из КПИ посидел после работы, хакнул "РЖД", нарушил работу, слил информацию — и оно сработало. Это очень полезно и добавляет украинцам какой-то процент, условно, 10 очков успеха", — сказал Алексей Теплухин.

Он также подчеркнул, что даже такие вещи, как хакерские атаки на ресурсы российских оккупантов должны превратиться в системную работу И в первую очередь над тем, как подхватить хаос, создаваемый в РФ, должно задуматься государство.

"Если хакер будет работать в связке с эффективным подразделением с такой же задачей, то добавит не 10, а 30 очков. Когда фронт начнет трещать, не исключено, что именно это может стать нокаутирующим ударом", — отметил руководитель компании Griselda.

Алексей Теплухин также детальнее коснулся темы разведки по открытым источникам, назвав ее довольно разносторонним явлением, которое выполняет огромное количество задач. Это может быть целеуказание, подтверждение целей, поиск военных преступников и их связей, поиск информации по военно-промышленному комплексу. По его словам, данных в интернете такое количество, что исследовать их все просто невозможно. И поэтому нужно создавать программные инструменты, таких программ уже есть очень много, в том числе западных, нужно ими пользоваться.

В качестве примера он привел историю об австрийце, показавшем украинцам программы, доступные для OSINT-аналитики

" Он показывал одну достаточно интересную систему, которая сканирует Telegram, притом глубже, чем я себе представлял. Там есть функция "Кто есть поблизости", которая позволяет установить местонахождение человека. Для Big Data есть более интересные применения, например, если этот человек часто появляется с другим в одних локациях, и таких людей десяток, а потом трое из них отметились в соцсети, что они — военнослужащие, то ты знаешь 10 военнослужащих", — объяснил руководитель компании Griselda.

Больше читайте в материале Фокуса "Одного прорыва не будет": интервью с Алексеем Теплухиным о технологическом скачке Украины".

Напомним, в августе мы писали о том, что хакер получил почти миллион долларов и пожертвовал деньги ВСУ. Представители благотворительного фонда, которым "белый хакер" перечислил деньги, призвали других кибервзломщиков присоединиться к такой инициативе.

А в конце июля стало известно о том, что хакеры взломали почту офицера РФ, причастного к ракетным ударам. В письмах Владимира Касаткина нашлось много документов, которые раскрывают методы работы и проблемы ВС РФ.