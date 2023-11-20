"Доработали то, чего нет": в России похвасталась улучшением антидроновых комплексов "Серп"

Украинский военный Сергей Бескрестнов отметил, что за всю войну не видел на позициях ВС РФ ни одного комплекса "Серп-ВС", хотя россияне часто о них говорят.

В России заявили о том, что противодроновые системы семейства "Серп" вскоре получат возможность автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотников. Об этом сообщил журналистам российского информационного агентства ТАСС генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых во время Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

Он заявил, что российские инженеры планируют оснастить "Серп-ВС6" и "Серп-ВС5" универсальным детектором, который позволит автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотниками. Благодаря этому комплексам будет проще подавлять летательные аппараты.

В свою очередь украинский военный связист и эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале отметил, что за все время полномасштабных военных действий не видел на фронте ни одной системы "Серп", хотя о ней часто пишут росСМИ.

"С первого дня войны я по-прежнему не видел ни одного РЭБ "Серп" на позициях РФ. Только в статьях русских СМИ. Вот опять доработали то, чего нет", — прокомментировал эксперт заявления, опубликованные в российских медиа.

В комментариях под постом радиоэксперта украинцы также предположили, где россияне могли использовать новую разработку:

"Бункер охраняют?"; "Что вы понимаете, это не имеющий аналогов образец в количестве 0. А потерянное количество 0 от количества на вооружении 0 из всего изготовленных 0 дает что? Правильно! Потеряно 0, потерь нет"; "Один есть, наверное. На ВДНХ стоит, работает. Из фанеры, правда, но работает".

Украинцы также предположили, где россияне могли использовать свою распиаренную разработку Фото: Скриншот

Устройство подавления "СЕРП-ВС": что о нем известно

Предназначено для подавления каналов управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и нарушает работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В результате работы системы оператор БПЛА теряет возможность управлять полетом, а сам БПЛА не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание автономно.

"СЕРП-ВС" можно комплектовать со средствами радиомониторинга. Кроме того, как заявляет производитель, компактная конструкция позволяет оперативно установить модуль. Само устройство подавления работает в пассивном режиме, поэтому от него отсутствует активное излучение. Среди преимуществ, указанных разработчиком, также подавление сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, GSM900, Wi-Fi и возможность управляемого секторального подавления.

Технически характеристики "СЕРП-ВС"

диапазон подавления сигналов — от 300 до 5600 МГц;

сектор подавления в угломестной плоскости — от -10° до 80°;

сектор подавления в азимутальной плоскости — 360°;

сектор одновременного подавления — 360°;

дальность подавления — до 3 км;

угловая скорость сопровождения цели — 1,5 рад./сек.

Как отмечает агентство ТАСС, модель "Серп-ВС5" может защищать от БПЛА на расстоянии до 5 км, подавляя одновременно несколько каналов связи. Это обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких беспилотников, в том числе летящих с разных сторон. Также "Росэлектроника" сообщала о разработке усовершенствованной версии устройства для борьбы с беспилотниками "Серп-ВС6", способной глушить даже FPV-дроны.

Ранее Фокус уже знакомил своих читателей с антидроновым комплексом Серп-ВС. Мы писали, что в РФ с его помощью начали защищать инфраструктуру от дронов ВСУ.

А несколько ранее появилась информация, что в России нет надежной защиты от БПЛА. По мнению правозащитника Марка Фейгина, удары по российским авиабазам 5 декабря показали, насколько уязвима российская инфраструктура. Вполне вероятно, что украинский дальнобойный дрон сможет долететь даже до Кремля.