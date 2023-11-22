Украина получит 100 немецких дронов Trinity: пилотов подготовят уже в январе (видео)

Беспилотник Trinity F90+ может летать более 90 минут, собирая больше данных за полет, чем любые аналоги на мировом рынке.

Немецкий производитель Quantum-Systems планирует передать украинцам 100 беспилотных летательных аппаратов линейки Trinity и начать подготовку пилотов уже в январе 2024 года. Об этом в соцсети X сообщил проект "Немецкая помощь Украине", ссылаясь на представителя компании.

Еще в сентябре появилась информация, что Quantum-Systems передаст Украине сотню беспилотников Trinity Tactical, Trinity F90+ и Trinity Pro. Теперь в компании уточнили: БПЛА будут использоваться в Украине в основном для оценки ущерба от боевых действий. С их помощью украинцы смогут картографировать повреждения зданий, дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

Trinity F90+ сочетает в себе удобство управления коптером с эффективной аэродинамикой и выносливостью БПЛА с неподвижным крылом. Этот дрон, отвечает самым высоким требованиям к эффективности, безопасности, точности съемки и универсальным возможностям применения. Его рабочие характеристики в сочетании с простотой управления делают Trinity F90+ идеальным картографическим дроном для профессионального пользователя, утверждают в Quantum-Systems.

Беспилотник Trinity F90+ может летать более 90 минут, собирая больше данных за полет, чем любая сопоставимая платформа на рынке. Дрон способен нести различные встроенные датчики геодезического класса весом до 1 килограмма. Их можно переключать в режиме plug-n-play, что позволяет справляться с частыми изменениями в приложении. Trinity F90+ поставляется с базовым приемником GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS начального уровня.

Программное обеспечение управления полетом QBase 3D Фото: Quantum-Systems

Этот БПЛА требует минимального обучения, его можно распаковать и собрать менее чем за 5 минут. Встроенное программное обеспечение управления полетом QBase 3D поддерживает планирование полета, обеспечивая трехмерную визуализацию и проверку траектории полета, чтобы обеспечить максимальную безопасность даже на сложной местности.

Trinity F90+ выполняет плавный, полностью автоматический вертикальный взлет и посадку в ограниченных пространствах без необходимости использования инструментов или катапульт. Весь полет можно контролировать в QBase 3D, а ручное управление возможно в любое время, чтобы оператор оставался полностью под контролем.

Ранее писали, что Quantum Systems представила концепт Trinity Tactical на выставке IDEX 2023, которая состоялась в феврале. Этот БПЛА с системой вертикального взлета разработали на базе Trinity F90+, его можно оснастить RGB-камерами высокого разрешения, мультиспектральными камерами и датчиками LiDAR. Оператор может управлять дроном с помощью специальной программы на ноутбуке, используя зашифрованный канал связи. Максимальная высота полета составляет 4,5 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае создали уникальный "тандемный" VTOL-дрон. Необычный беспилотник может подниматься на высоту до 5,5 км и стабильно лететь при сильном ветре или морозе, хотя его аэродинамика хуже, чем у традиционных аппаратов.