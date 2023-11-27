"Переделали ВСУ": Тулу атаковали "испанские" дроны Columba со взрывчаткой, — росСМИ

Украинские военные увеличили дальность полета беспилотника, а также установили на него кумулятивный заряд К3-6 и 450 граммов взрывчатого вещества C-4, уверяют россияне.

26 ноября Тульскую область России атаковали беспилотники Columba испанского производства, которые переделали украинские инженеры. Об этом 27 ноября написало в Telegram российское медиа Shot.

Дроны Сolumba под Тулой

По данным СМИ, в воскресенье ВС РФ сбили над Тульской областью четыре дрона, и один из них оказался Columba производства Spaitech. Этот БПЛА был оснащен кумулятивным зарядом К3-6 и взрывчаткой С-4 весом 450 граммов. Боевую часть якобы безопасно обезвредили взрывотехники, предотвратив разрушения.

Россияне уже второй раз заявили о появлении дронов Columba на территории страны-агрессора. Согласно российским СМИ, ВСУ впервые запустили дроны Columba в РФ 16 ноября — тогда один аппарат обнаружил у своего дома житель поселка Пасово под Смоленском, а еще один полиция отыскала в лесу неподалеку. Оба якобы несли кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг.

"ВСУ модернизируют испанские дроны Columba на предприятии ООО "НПП Спайтек" в Одессе. Переделывают их в ударные и увеличивают дальность полета", — уверяет Shot.

Что известно о БПЛА Сolumba

Модель беспилотника Сolumba Фото: Spaitech

В Украине беспилотники Сolumba собирает научно-производственное предприятие Spaitech, которое работает на рынке с 2012 года и базируется в Одессе. Известно, что оно поставляет украинским военным БПЛА Sparrow. На официальном сайте компании размещена подробная информация о БПЛА Columba.

Это беспилотный аппарат типа "летающее крыло" с электродвигателем, который может обнаруживать объекты и определять их координаты. По словам создателей, дрон весьма прочный и устойчив к экстремальным температурам, защищен от влаги. Он быстро развертывается, запускается с помощью катапульты управляется в ручном или механическом режимах, может автоматически взлетать и приземляться, используя парашют.

Дрон Сolumba Фото: Spaitech

Технические характеристики Columba:

размах крыльев — 2 м;

продолжительность полета — 120 мин;

дальность полета — 120 км;

максимальная высота — 3 км;

радиус действия — 40 км;

скорость — от 60 до 110 км/ч

максимальный взлетный вес — 7 кг.

Фокус обратился к украинскому предприятию Spaitech с просьбой прокомментировать заявления российских СМИ, но на момент публикации еще не получил ответа.

В сентябре 2022 года главный конструктор Spaitech Андрей Липовой рассказал, что разработку дронов Columba прекратили, ведь не нашли заказчика. Подобная судьба настигла и более мощный БПЛА ANSER с дальностью связи 80 км — его разработали в 2015-2016 годах для пограничников, но тендер отменили, а проект заморозили.

26 ноября дроны атаковали четыре области России: Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую. Минобороны РФ отчиталось, что войска уничтожили 9 летательных аппаратов.