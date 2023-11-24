Сработали силы ПВО: Россия провела новую воздушную атаку, куда летели дроны и ракеты

Российские беспилотники облетели несколько областей. Воздушная тревога продолжалась более пяти часов.

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Россия провела новую воздушную атаку дронами в ночь на 24 ноября. Ударные БПЛА облетели несколько областей Украины. Атака началась еще вечером 23 ноября. Об опасности в 21:48 предупредили Воздушные силы ВСУ.

"Движение ударных БПЛА из Херсонской области в северо-западном направлении. Угроза Николаевской и Днепропетровской областей", — сообщили в ВСУ.

Коме того, в 22:11 стало известно, что в направлении Полтавской области летит ракета через Сумскую область. Позже Воздушные силы сообщили об ракете, которая направлялась в сторону Черниговщины. Отбой тревоги в связи с ракетами объявили только в 22:41.

Однако уже в 22:42 стало известно, что группа вражеских ударных БПЛА в Николаевской области движется в западном направлении.

"Угроза для Одесской области!" — сообщили в ВСУ.

Позже, как написали Воздушные силы, беспилотники направились в сторону Кировоградской области. В 00:09 тревога в связи с дронами-камикадзе была объявлена в Черкасской области, а позже — в Винницкой и Хмельницкой областях. В 01:09 ночи Воздушные силы предупреди об опасности в Житомирской области.

"Ударные БпЛА в Хмельницкой области движутся в северо-западном направлении", — сообщили ВСУ в 01:10.

Карта воздушных тревог

Уже в 2 часа ночи первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что в области работают силы ПВО. Позже он сообщил, что информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании нет.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате падения обломков вражеских ударных БПЛА в местные службы не поступало. Еще раз благодарим ВСУ за отличную работу!" — написал Тюрин в Facebook.

Отбой воздушной тревоги Воздушные силы объявили лишь в 02:23 ночи.

Напомним, что 23 ноября в ВСУ объяснили, почему в Украине длительные тревоги из-за атак Shahed. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратил внимание, что сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.