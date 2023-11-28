Выносливые, экологичные и далеко летают: Израиль представил дроны нового поколения (видео)

Отличие беспилотников на водороде заключается в том, что они могут проводить больше времени в воздухе и более продуктивно работать, сокращая затраты на замену батарей и нанося меньший ущерб экологии.

Компания HevenDrones представила две новые модели беспилотных летательных аппаратов на водородном топливе — H2D200 и H2D250. Об этом сообщает медиа DroneDJ.

Оба аппарата представляют собой продолжение усилий компании в разработке более чистых и долго летающих водородных альтернатив, предназначенных для коммерческих, промышленных, аварийных и оборонных целей.

Модель H2D200 предназначена для перевозки легких грузов весом до 4,5 кг и имеет максимальную дальность полета до 510 км. Этот беспилотный аппарат позволяет операторам проводить больше времени в полете. Модель H2D250 предназначена для более крупных грузов весом до 10 кг и имеет дальность полета до 750 км. HevenDrones отмечает, что использование водородной энергии позволяет эксплуатировать эти аппараты более многофункционально, увеличивая количество доставок, которые БПЛА может выполнить за один вылет до замены топливных элементов.

Компания HevenDrones делает ставку на развитие и усовершенствование новых энергетических технологий, основанных на водороде, из-за их экологических, эксплуатационных и финансовых преимуществ. Водородные беспилотные аппараты обладают длительным жизненным циклом и не требуют частой замены батарей, что снижает экологический ущерб, связанный с добычей материалов для этих элементов. Также использование водорода как источника топлива позволяет увеличить время полета и эффективность работы аппаратов.

"Мы переживаем переломный момент в индустрии беспилотников. Серия H2D200 не только знаменует собой прогресс в области беспилотных технологий, но и отражает наше стремление к созданию более умной экосистемы в небе с использованием возможностей искусственного интеллекта. С помощью этих беспилотников, работающих на водороде, мы стремимся переопределить возможности беспилотников, используя чистый и легкодоступный источник топлива", — сказал генеральный директор компании HevenDrone Бенцион Левинсон на Водородном форуме в Монако, где и были представлены новые беспилотники.

Напомним, в ноябре 2022 года компания GKN Aerospace из Швеции представила необычный беспилотный летательный аппарат, работающий на жидком водороде. Разработчики испытали силовую установку, которая сжигает водород и производит электричество. Она выдержала большие нагрузки.

А несколько ранее Hyundai и Rolls-Royce решили выпустить электрическое летающее такси на водородном топливе. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой получит уникальную силовую установку, которая объединит электромоторы и жидкое топливо.