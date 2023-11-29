ВСУ показали работу дронов Vampire под Бахмутом: почему их так боятся россияне (видео)

Беспилотный бомбардировщик с легкостью поражает бронированную технику ВС РФ, сбрасывая мощные боеприпасы в любое время суток.

Украинские беспилотники Vampire, которые российские военные уже успели прозвать "Бабой Ягой", наносят оккупантам большие потери под Бахмутом. Министерство обороны Украины показало их применение в видеоролике, опубликованном 28 ноября на официальной странице в соцсети Х (ранее — Twitter).

На опубликованных кадрах показана работа операторов дрона подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко в темное время суток на позициях. Они прикрепляют к большому беспилотному летательному аппарату боеприпасы и отправляют технику в расположение противника. Там украинский беспилотник сбрасывает боеприпасы и таким образом расправляется с крупногабаритной и дорогостоящей техникой ВС РФ.

Что известно об украинском БПЛА Vampire

Как сообщают в профильном министерстве, эти БПЛА, способные летать быстро — обычно со скоростью около 23 метров в секунду — и нести к вражеским целям тяжелые взрывные устройства. Vampire оснащены тепловизорами, которые позволяют операторам идентифицировать и нацеливать его на противника в ночное время. Некоторые другие БПЛА также обладают возможностями тепловидения, но способность летать как днем, так и ночью с тяжелыми боеприпасами делает "Вампир" ценным техническим приобретением для украинской армии.

Беспилотники-бомбардировщики Vampire уже стали такой проблемой для российской армии, что получили угрожающее прозвище среди ее войск — "Баба Яга". Российские пропагандистские Telegram-каналы в свое время даже распространяли информацию о том, что этот украинский дрон способен "воровать спящих солдат", так как настолько мощный, что якобы спокойно поднимает полезную нагрузку, весом со взрослого человека.

Характеристики дрона Vampire

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

В условиях боевых действий беспилотник уничтожает склады, живую силу и машины оккупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем — тестируют его с новой взрывчаткой. Беспилотник работает автономно — операторы указывают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, после чего самостоятельно возвращается. "Баба Яга" может нести на себе полезную нагрузку, весом до 20 килограммов. Дрон "Баба-Яга", как правило, оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от навигационных помех по разным частотам. При полной загрузке дрон поднимается не выше 30 метров и летит со скоростью не более 40 км/ч.

Напомним, в начале апреля мы писали о том, что в Украине производят ударные дроны Vampire за $10 тысяч. Беспилотники от компании SkyFall поднимают боеприпасы весом до 15 кг и уничтожают российские танки в любое время суток.

А в августе 2022 года стало известно, что Вооруженные силы Украины получили новое оружии из США, среди которого были и дроны Vampire. Американские дроны с небольшими ракетами "земля-воздух" уничтожают БПЛА в полете. Размещаются они на нетактическом транспорте, например на пикапах. Их производитель — L3 Harris — уже поставляет ВСУ системы ночного видения.