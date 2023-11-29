"Подняли планку": украинский робот Sirko-S1 прошел зимнее экстрим-испытание (видео)

Дрон впервые "заставили" выполнять маневры с грузом 200 кг при минусовой температуре, передвигаясь даже по заснеженному бездорожью.

Украинского наземного беспилотного робота Sirko-S1 испытали при экстремальных условиях. О результатах теста сообщил разработчик дрона Евгений Рвачов в своем Telegram-канале в среду, 29 ноября.

Он опубликовал видеокадры, на которых наземная платформа проходит испытания. Сначала нагруженный металлическими дисками Sirko-S1 едет по ровной местности. При этом он успешно транспортирует свою полезную нагрузку, двигаясь также задним ходом. После этого для беспилотника задание усложняют: он должен доставить свой груз, передвигаясь по выпавшему достаточно глубокому снегу. Это испытание наземный дрон также преодолел. Кроме того беспилотную платформу запустили в поле, на котором еще присутствовала растительность, покрытая снегом, не ставшая для Sirko-S1 серьезным препятствием. В конечном итоге тестировщики показали, как дрон со своим грузом едет по асфальтированной поверхности.

"Сегодня мы подняли планку с нашим UGV Sirko-S1, выдержав тест на максимальную нагрузку в 200 кг в условиях зимнего холода до -6°C. От снежных препятствий до крутых подъемов и траншей — Sirko-S1 демонстрировал впечатляющую выносливость и мобильность, несмотря на суровые испытания", — подписал Евгений Рвачов видео.

Что известно о Sirko-S

Sirko-S представляет собой четырехколесную платформу, которая оснащена дневной камерой или тепловизором, системой лазерных дальномеров для огибания препятствий и режимом автономной езды вслед за человеком. Специальные резиновые колеса и встроенные механизмы обеспечивают весьма устойчивую езду по бездорожью.

По словам разработчики Евгения Рвачова, беспилотник может выполнять разные задачи для военных: вести разведку, доставлять грузы, обеспечивать связь между подразделениями, эвакуировать раненных. Сам аппарат весит 45 кг, но способен поднимать предметы общим весом до 150 кг благодаря грузовому отсеку размером 80 х 40 х 20 см.

Характеристики робота Sirko-S:

габариты — 110 х 80 х 50 см;

максимальная скорость — 12 км/ч;

дальность связи — до 5 км.

Напомним, в начале ноября 2023 года стало известно, что на фронте начали тестировать украинского робота Sirko. Разработчики планируют робота Sirko оборудовать боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.

А в июле стало известно, что наземный противотанковый дрон "Сирко" получил новые улучшения. Военные высоко оценили возможности наземного беспилотника и заказали создателю новую партию.