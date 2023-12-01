Военным стало проще проходить ВВК, но не всем: что нового придумали в Минобороны

Раненому военному больше не нужно возить документы об отпуске или непригодности лично в воинскую часть после решения военно-врачебной комиссии.

В Украине упростили процедуру прохождения военно-врачебной комиссии для военных с помощью электронной системы документооборота. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины в пятницу, 1 декабря.

Теперь у раненых военных нет необходимости лично доставлять документы в воинскую часть после принятия соответствующего решения ВВК, ведь учреждения здравоохранения могут обмениваться информацией с воинскими частями и территориальными военно-командными и специализированными пунктами через электронную систему документооборота. Другими словами, теперь защитники Украины могут подать свои данные в цифровом виде.

Как уточнили в профильном министерстве, элементы данной системы уже функционируют во многих воинских частях (еще не во всех), территориальных военно-командных и специализированных пунктах, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения. Документы о решении ВВК теперь учреждение здравоохранения направляет воинской части, а сам военнослужащий может сразу отправляться в местное Территориальное центральное командование и специализированный пункт. Воинская часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК направляет соответствующие документы в ТЦК и СП. Процесс цифровизации позволит сократить время получения документов и избавит от необходимости лично ездить для военно-служащих, пострадавших от травм, ранений или болезней.

В электронной форме можно подать следующие документы:

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Украине вводят электронный документооборот с ТЦК. ВВК модернизируют с целью улучшения качества медобслуживания защитников и упрощения ее работы. Теперь воинские части, учреждения здравоохранения и Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут обмениваться документацией.

А ранее в Украине упростили порядок реализации постановлений ВВК для раненых военнослужащих ВСУ. До введения соответствующего изменения защитники должны были возвращаться в воинскую часть, чтобы оформить отпуск или уволиться по состоянию здоровья. Теперь в таких случаях необходимо посетить только в военкомат.