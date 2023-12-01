Расстрелял залпом ракет: беспилотный катер Textron впервые поразил сразу несколько целей

Безэкипажное судно доказало, что может не только бороться с минами, но и выполнять задачи быстрого штурмовика.

Беспилотный катер компании Textron Systems, используя южнокорейскую ракету PONIARD, во время испытаний впервые сумел поразить несколько надводных целей одним залпом. Об этом сообщает Defence Mirror.

Известно, что беспилотный надводный аппарат CUSV продемонстрировал расширенные возможности ведения боевых действий на поверхности во время испытаний, организованных Военно-морскими силами США. Безэкипажное судно, предназначенное в первую очередь для выполнения задач по борьбе с минами для ВМС США, продемонстрировало свою гибкость, выполнив несколько задач по борьбе с движущимися целями в роли штурмовика.

Запущенные с его борта ракеты PONIARD, поразили все цели шестью прямыми попаданиями. Эта демонстрация стала первым случаем, когда малый беспилотный надводный аппарат поразил несколько надводных целей одним залпом. Таким образом CUSV продемонстрировал возможность дооснащения различными полезными нагрузками, не связанными с противоминной обороной. Среди них были варианты для экспедиционных боевых действий, боевых действий на поверхности, а также для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Отметим, что ракета PONIARD, разработанная совместно южнокорейским Агентством оборонных разработок и компанией LIG Nex1, имеет дальность стрельбы 8 км и бортовую систему наведения. Ее системы поиска и слежения, а также управления огнем могут интегрироваться в транспортные средства, например, грузовики.

Технические характеристики CUSV:

выносливость — более 20 ч;

буксировочная способность — 1814 кг на скорости 20 узлов (37 км/ч);

полезная нагрузка — гибкость модульной/многополезной нагрузки;

запуск — из портов, колодцев и обеих конфигураций LCS.

Безэкипажное судно Textron Systems в море Фото: Textron Systems Безэкипажное судно Textron Systems в море Фото: Textron Systems

Ране мы писали о том, что Израиль тестирует на войне 12-метровый беспилотный катер Seagull. Надводный беспилотник предназначен для выполнения задач высокого риска. Боевики ХАМАС во время вторжения применяли различные морские средства, чтобы высадиться на берегу.

Кроме того мы сообщали о том, что в начале ноября 2022 года в Турции представили беспилотное судно MIR для уничтожения подлодок. Беспилотный катер сможет не только выполнять операции против субмарин, но и проводить поисково-спасательные миссии.