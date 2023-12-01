Глушат сигналы и обманывают радары: Минобороны допустило к эксплуатации новые системы РЭБ

Новые украинские разработки для борьбы с дронами ВС РФ успешно прошли тестирование в условиях, приближенных к боевым.

Минобороны Украины ввело в эксплуатацию ВСУ новые образцы украинских комплексов радиоэлектронной борьбы. Разработки отечественных производителей предназначены для противодействия вражеским БПЛА. Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на комментарий заместителя Минобороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Новые РЭБ Украины

Новые разработки могут применяться для борьбы со всеми разновидностями беспилотных систем противника — подавлять сигналы управления таких навигационных систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Предусмотрена также возможность создания ложных сигналов.

Антидрон Piranha

Оборонное ведомство совместно с Генштабом завершило тестирование тактических средств радиопомех для барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, которые были разработаны отечественными компаниями.

Система ETER производства компании Falcons

На испытаниях в условиях, приближенным к боевым, новые системы РЭБ подтвердили свои тактико-технические характеристики, уточнил представитель Минобороны. Их рекомендовали для регистрации в качестве штатно-табельных средств снабжения Сил обороны.

По словам Гаврилюка, в обозримом будущем планируется провести тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с использованием беспилотников.

Напомним, что в начале августа сообщалось, что "РЭБ-чемодан" Piranha разрабатывался для противодействия российским дронам "Ланцет". Такая система может подавлять GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, как и отмечает генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Также сообщалось, что в Украине разработали систему пеленгации ETER. Она представляет собой набор средств для определения локации устройств, которые излучают радиосигналы.