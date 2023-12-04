Shahed с термобарическими БЧ: эксперты объяснили, в чем угроза для Украины от новых БПЛА (фото)

Специалисты сравнивают указанный термобарический снаряд с зарядом тяжелой огнеметной системы залпового огня "Солнцепек". Подобная боевая часть весом 40 килограммов может наносить поражения уже на сотнях квадратных или кубических метров.

Российская армия начала оснащать самолето-снаряды типа Shahed-136 новой боевой частью — термобарической. Об этом пишет информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Как отмечают эксперты агентства, это совершенно новый уровень угрозы, поскольку такой снаряд весом 40 килограммов может наносить поражения уже на сотнях квадратных или кубических метров.

"Термобарическая боевая часть, которую еще неправильно называют "вакуумной бомбой", прежде всего предназначена для поражения закрытых помещений, и это совершенно новый уровень угрозы", — уточняет издание.

Фото заряда предоставил специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, известный как Сергей "Флеш" Фото: Telegram

Как действует термобарический снаряд такого типа

Этот вопрос, как подчеркивает издание, зависит от вида термобарической части для "шахеда" — однотактная или двухтактная, а также компонентов. Вес ее боевой части официально не обнародовался, а неофициальные данные дают разброс в пределах от 30 до 90 килограммов, хотя существуют несколько версий самих реактивных снарядов с массой от 173 до 217 килограммов.

"Во время детонации термобарического боеприпаса однотактного действия при его взрыве образуется ударная волна, по которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образуется "облако" с температурой 2400-2600 °C, которое "живет" около одной секунды", — объясняют эксперты.

В отличие от ударной волны фугасного боеприпаса, такое "облако" "растекается" и заполняет весь объем. Проще говоря, от этой волны невозможно спрятаться за углом.

"Кроме сверхвысокой температуры, при взрыве образуется мощная ударная волна, которая поражает легкие, органы слуха и т.д... Термобарический боеприпас эффективен в замкнутых помещениях, включая жилые дома, из-за избыточного давления во фронте ударной волны", — добавляет Defense Express.

Если речь идет о более старом двухтактном типе снаряда, то сначала он распыляет жидкость, образующую газовоздушную смесь, а уже потом идет подрыв этого "облака".

"Такой старый тип менее эффективен на открытой местности и сильнее зависит от погодных условий", — уточняют эксперты.

В целом для понимания опасности термобарического снаряда, который нашли в карбонных "шахедах", его сравнивают, например, с 3-килограммовым зарядом реактивного огнемета "Шмель", который в 10 раз меньше и поражает объем в 80 кубических метров в замкнутом пространстве или 50 квадратов на открытой местности. А еще специалисты сравнивают такой термобарический снаряд с зарядом ТОС-1А "Солнцепек".

Напомним, что во время недавней массированной атаки по Киеву россияне использовали "шахеды" черного цвета и покрытые карбоном. Также ВС РФ начали красить свои БПЛА в черный цвет еще и для того, чтобы сделать их менее заметными визуально в темное время суток.