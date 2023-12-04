"Главное — слух и зрение": в 80-й бригаде рассказали детали уничтожения БПЛА "Орлан" и Zala (видео)

Иногда станции оповещения не замечают вражеские БПЛА, поэтому украинским защитникам приходится прислушиваться к движению объектов.

Уничтожение российских беспилотников позволяет защитить украинские подразделения на фронте. Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на YouTube опубликовало подробности работы 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Командир отделения малой огневой группы зенитно-ракетного взвода под псевдонимом "НЕБО" отметил, что главная задача — прикрыть артиллерию. Воины получают информацию о вероятной атаке ударными дронами. Для того чтобы ликвидировать на расстоянии несколько сотен метров вражеские объекты, будет достаточно и нескольких пулеметов.

"Здесь главное — слух и зрение", — пояснил он.

Иногда станции оповещения не замечают вражеские БПЛА. Украинским защитникам приходится прислушиваться к движению объектов.

Атака БПЛА в ночь на 4 декабря

Российские войска в ночь на 4 декабря атаковали территорию Украины 23 ударными БПЛА Shahed-136/131. Вражеские БпЛА запускали из оккупированного Крыма. Воздушную атаку отражали истребительная авиация, мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения. В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Взрывы в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. На Ивано-Франковщине также работала противовоздушная оборона.

Напомним, 10 октября ВСУ из "Стрелы" уничтожили 3 ZALA, "Орлан" и 8 "Ланцетов". Иногда бойцам приходится применить и стрелковое оружие против беспилотников российских войск. Один из воинов рассказал, что им уничтожать вражескую технику достаточно просто.