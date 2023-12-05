"Обезврежен средствами РЭБ": в Крыму обнаружили морской дрон ВСУ со взрывчаткой, — росСМИ

Беспилотный катер заметили на побережье в 4 километрах от частных домов. Местные жители побоялись подходить близко и вызвали экстренные службы.

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины обнаружили в Крыму возле села Молочное Сакского района. Об этом сообщило российское медиа SHOT во вторник, 5 декабря.

По информации СМИ, жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря сообщили властям, что примерно в 4 километрах от их дома на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Люди побоялись подходить к беспилотнику и вызвали экстренные службы, которые оцепили место происшествия. Медиа выдвинуло версию, что тот ранее мог быть обезврежен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые вывели его из строя и сделали неуправляемым.

Отметим, что село Молочное расположено на западе Сакского района, на северном берегу озера Соленое в 1,5 км от берега Черного моря. По данным украинских военных в районе населенного пункта дислоцируется комплекс противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Кроме того весной 2023 года, готовясь отражать контрнаступление ВСУ, российские оккупанты соорудили сеть минных ограждений, окопов и траншей возле побережья села Молочное Сакского района. Кроме того, оккупанты устанавливают так называемые "зубы дракона", надеясь, что бетонные пирамиды затормозят продвижение украинской бронетехники.

Напомним, в конце ноября в Крыму на берегу нашли украинский неповрежденный морской дрон Magura V5. Беспилотный аппарат не имел внешних повреждений и лежал неподалеку от воды среди высохшего камыша. Указано, что устройство обнаружили на западном побережье Крыма — более точных данных не было.

В это время в Минобороны РФ утверждали, что смогли уничтожить 4 морских беспилотника ВМС Украины в Черном море. По данным российского ведомства, безэкипажные средства двигались в сторону неподконтрольного Крыма. Оккупационная администрация полуострова никак не комментировала информацию Минобороны РФ.