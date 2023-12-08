Украина получила от Германии БПЛА Vector и LUNA NG: как их используют против РФ (видео)

Оба беспилотника легко и быстро можно привести в рабочее состояние, чтобы часами следить за оккупантами на поле боя и в тылу.

В пятницу, 8 декабря, Украина получила от Германии новые гранатометы, машины и беспилотники, среди которых в частности были авиационный комплекс Vector и дрон-разведчик LUNA NG. Фокус разобрался, что это за Беспилотные летательные аппараты и чем они могут помочь ВСУ.

Дроны Vector: что они собой представляют

Это авиационный комплекс, созданный для проведения наблюдений за разными объектами путем получения фото или видео координат и передачи этой информации на пункт управления. Vector оснащен инновационными датчиками, которые в режиме реального времени способны предоставить необходимую информацию быстро и точно.

Благодаря особенностям конструкции Vector, а именно установленным трем поворотным роторам (двум на крыльях дрона, одному в хвостовой части), беспилотник может выполнять вертикальный взлет и посадку. Основной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.

Основной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер Фото: Quantum Systems

Технические характеристики Vector:

радиус полета — 15 км с возможным увеличением до 25 км;

максимальное время в полете — два часа;

крейсерская скорость — до 25 м/с;

размах крыла — 2,8 м;

максимальный взлетный вес — 7,4 кг;

вес полезной нагрузки — 10% веса дрона (в зависимости от модификации аппарата).

Беспилотники LUNA NG: что о них известно

LUNA NG — это усовершенствованный беспилотник для разведки, состоящий из наземной станции управления и нескольких летающих аппаратов. Он имеет стартовую катапульту, сетевое оборудование для ловли дронов и способность к быстрому ремонту. Эта система может быть установлена на грузовик HX производства Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Беспилотники LUNA NG способны проводить разведку более 12 часов благодаря своей легкой конструкции. Они могут передавать данные до 300 километров, если оборудованы дополнительными StaCom. Дроны LUNA NG оснащены разнообразными сенсорами и камерами, что позволяет им выполнять разведку, классификацию и обнаружение объектов в реальном времени. Они могут передавать данные на наземную станцию управления с помощью зашифрованного канала связи. Эти беспилотники также имеют низкую заметность и могут работать в сложных погодных условиях.

Это усовершенствованный беспилотник для разведки, состоящий из наземной станции управления и нескольких летающих аппаратов. Фото: Скриншот

Технические характеристики LUNA NG:

длина — 2,28 метра;

размах крыла — 4,17 метра

масса — 40 килограммов;

полезная нагрузка — 10 килограммов;

двигатель — 5 кВт;

скорость — 120-150 км/ч;

высота полета — до 5000 метров;

время полета — более 12 часов;

радиус действия — более 100 километров (может быть увеличен до 300 километров с дополнительным оборудованием StaCom).

Напомним, в конце августа стало известно, что ВСУ передают разведчик-трансформер Vector. Главной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.

Также мы писали о том, что эксперт раскрыл, чем беспилотник LUNA NG лучше украинских дронов. Если сравнивать LUNA NG с беспилотниками, которые производит Украина, то модель не имеет больших отличий по характеристикам, кроме нескольких интересных особенностей. Во-первых, это продолжительность полета около 12 часов, а во-вторых, стабильная работа под радиоэлектронными помехами на расстоянии более 100 км.