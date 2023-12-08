Защищенные каналы связи и противодействие РЭБ: Германия передала ВСУ новый БПЛА Luna NG (видео)

По информации агентства Defense Express, речь идет о действительно новейшей технике, так как комплекс Luna NG впервые был представлен в июне 2022 года на выставке Eurosatory.

Украина впервые получила на вооружение новейший немецкий беспилотник Luna NG в рамках обновленного перечня переданной военной помощи. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Наконец мы получили беспилотник западного производства. Luna NG — это интересный образец, который дополнит широкий спектр БПЛА, который уже использует Украина", — подчеркнул эксперт.

На самом деле речь идет о действительно "новинке", поскольку комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.

"Вероятно, Германия передала нам именно один комплекс, который состоит из наземной станции управления, катапульты, грузовиков и неопределенного количества самих беспилотников", — уточнили на самом сайте агентства.

Напомним, что впервые о том, что украинские военные получат усовершенствованную версию немецкого супер-БПЛА Luna NG сообщалось в августе этого года.

Кроме беспилотника Luna NG, в обновленном списке оборонной помощи от Германии есть также и ряд других различных пунктов. Так, немцы передали Украине очередную партию БПЛА Vector из 10 единиц (всего 152); еще шесть машин для охраны границы (всего 241); восемь грузовиков Zetros (всего 232); 100 тысяч аптечек; медицинские принадлежности; 70 гранатометов; более 250 155-мм снарядов (всего более 26 тысяч).

Luna NG — особенности и характеристики

Luna NG имеет интересные тактико-технические характеристики, подчеркнул Рябых.

"Он создан для действия в современной агрессивной среде поля боя, и может эффективно действовать на тех направлениях, где противник активно применяет противодействие в виде разнообразных систем РЭБ", — пояснил эксперт.

По его словам, беспилотник Luna NG может находиться в воздухе 12 часов, дальность управления — более 100 км, масса дрона — 40 кг.

"За это время дрон по защищенным каналам может передавать множество информации, которую получает с помощью современных электронно-оптических сенсоров. Дрон Luna NG дополнил спектр БПЛА, которые мы получали ранее от Германии", — добавил Рябых.

Ранее сообщалось, что 1 млн снарядов от ЕС — это хорошая помощь, но в Украине есть собственное производство и помощь кассетными боеприпасами от США.