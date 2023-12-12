Сбой в сетях "Киевстар" помешает работе всех банков: к чему готовиться украинцам

POS-терминалы и банкоматы, использующие сервисы "Киевстар", работать не будут, но таких — всего 5%, заявили в "ПриватБанке".

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря негативно отразится на работе некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка", но на работу всей сети устройств не повлияет. Об этом заявил спикер компании Олег Серга в комментарии "Громадському".

По словам представителя "ПриватБанка", сбой в работе украинского оператора, который случился 12 декабря, может затронуть некоторую часть всех банковских отделений (не только самого "ПриватБанка") банкоматов и POS-терминалов. Дело в том, что часть оборудования работает на картах "Киевстара", а потому временно не сможет функционировать.

Серга также рассказал, что некоторые банкоматы используют в своей работе мобильную связь, однако во всей сети банкоматов "ПриватБанка" устройств, пользующихся связью именно от "Киевстар", — не более 5%. На всю сеть банкоматов и терминалов сбой вряд ли повлияет, отметил Олег Серга.

Появилась информация, что сеть "Киевстара" атаковали хакеры, что вызвало масштабный сбой. Абонентам оператора до сих пор недоступна как мобильная связь, так и интернет.

Ранее мы сообщали о том, что сервис Национальный роуминг не работает. Причиной тому стала невозможность передать абонентскую информацию от пострадавшего "Киевстар" другим операторам мобильной связи. Пользователям советуют пока перейти на стационарную связь, или воспользоваться услугами мессенджеров, если их провайдером интернет-связи является не "Киевстар". Либо можно подключиться к общедоступным точкам Wi-Fi.