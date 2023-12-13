Абонентам "Киевстара" специально не дали перейти на сети других операторов, – Госспецсвязи

СБУ потребовала заблокировать национальный роуминг, чтобы избежать перегрузки всей системы мобильной связи в Украине.

Во вторник, 12 декабря, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций распорядился временно заблокировать услугу национального роуминга для абонентов мобильного оператора "Киевстар". Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины 13 декабря.

В ведомстве напомнили, что на информационные системы "Киевстара" была осуществлена мощная кибератака, в результате которой произошел сбой в работе сети. Исследованием киберинцидента занимаются специалисты CERT-UA, СБУ и представители телеком-оператора.

Сообщается, что запросу СБУ была осуществлена временная блокировка возможности перейти на сети других операторов во избежание их перегрузки.

Как отмечают в Госспецсвязи, ответственность кибератаку взяла одна из российских группировок, которую связывают с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России.

"Это в очередной раз подтверждает использование Россией киберпространства как одного из доменов войны против Украины", — сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 декабря в Министерстве цифровой трансформации заявили, что сбой в работе сетей оператора "Киевстар" оказался настолько масштабным, что затронул и такой сервис, как национальный роуминг. Сообщалось, что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя.

Позже СЕО компании "Киевстар" Александр Комаров уточнил, что украинцам временно не будет доступна услуга "Национальный роуминг", так как компания не пускает в сеть внешние контакты, даже если они верифицированы как партнеры.