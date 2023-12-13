Хакерская атака на "Киевстар" — самая масштабная в мировой истории: выводы экспертов

Если сравнить кибератаку на "Киевстар" с крупнейшими взломами операторов из Франции, Японии, Канады, Австралии, то украинская компания пострадала сильнее всего.

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Кибератаки на операторов связи случались и раньше, однако в случае "Киевстар" произошла самая масштабная из них. К такому выводу пришли аналитики издания "Бизнес-Телеграф", которые сравнили взломы разных международных компаний со взломом украинского оператора.

По данным СМИ, услугами "Киевстар" пользуются 60% населения Украины — 24 млн человек. Однако авторы статьи считают, что не все 24 млн клиентов остались без связи, так как многие граждане страны параллельно являются абонентами других компаний — lifecell и Vodafone.

Для примера, французский мобильный оператор Orange, некогда принадлежавший France Telecom, пострадал в результате хакерской атаки в июле 2012 года. Тогда 26 млн клиентов (40% населения Франции) были без связи в течение 9 часов. Несмотря на то, что неполадки довольно быстро устранили (например, "Киевстар" за сутки не справился и по некоторым сведениям, восстановления работы сетей надо ждать неделю), скандал был громким.

Инфографика показывает, сколько людей пострадали из-за хакерских атак на операторов связи Фото: Телеграф

Упомянули также и кейс австралийской компании Optus, которая была кибератакована в 2022 году и повторно в ноябре этого года. Ее услугами также пользуются 40% населения — 10 млн человек, а также некоторые финучреждения, больницы, крупные компании. Около 14 часов понадобилось сотрудникам оператора, чтобы "поднять" сеть.

Не избежал хакерского нападения и канадский оператор Rogers Communications, атакованный летом 2022 года. Тогда 12 млн канадцев (30% населения) ожидали восстановления услуг 19 часов. Экономический сектор страны также пострадал от рук киберпреступников, т.к. по подсчетам местных аналитиков, Канада понесла ущерб в размере 142 млн канадских долларов. От отсутствия связи пострадали не только простые граждане, но представители различных бизнесов.

Японский оператор KIDDI тоже является участником этого антирейтинга. 23 млн японцев (20% населения) были без доступа к интернету и мобильной связи в течение 61 часа — именно столько понадобилось времени на починку сетей, "упавших" в результате хакерской атаки летом 2022 года.

Ранее мы писали о том, как эксперт по кибербезопасности Константин Корсун оценил кибератаку на "Киевстар". По его мнению, она могла готовиться долгие месяцы и на нее могли потратить миллионы долларов США,