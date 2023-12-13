Суперкомпьютер, похожий на человеческий мозг, появится в 2024 году: что он умеет

Компьютер DeepSouth будет обладать с 228 трлн нейронных связей и сможет работать, потребляя небольшое количество энергии.

Австралийские ученые из Международного центра нейроморфных систем (ICNS) в Университете Западного Сиднея работают над запуском суперкомпьютера, целью которого является полномасштабное моделирование синапсов человеческого мозга, передает Interesting engineering.

Нейроморфный суперкомпьютер будет способен выполнять 228 трлн синаптических операций в секунду, что соответствует количеству операций, выполняемых человеческим мозгом. Машина получила название DeepSouth.

Мозг человека выполняет миллиарды математических операций в секунду, используя всего 20 Вт мощности. Суперкомпьютер DeepSouth достигает аналогичного уровня параллельной обработки, используя нейроморфную инженерию — метод, позволяющий имитировать работу мозга. То есть, он будет функционировать аналогично сетям нейронов.

Нейроморфные системы используют взаимосвязанные искусственные нейроны и синапсы для выполнения задач. Эти системы пытаются имитировать способность мозга учиться, адаптироваться и обрабатывать информацию параллельным и распределенным образом. Нейроморфная система, часто применяемая в области искусственного интеллекта и машинного обучения, используется с целью создания более эффективных вычислительных систем, подобных мозгу.

Традиционные вычислительные архитектуры обычно основаны на архитектуре фон Неймана, где компьютеры состоят из отдельных процессоров и блоков памяти, в которых хранятся данные и инструкции. Но DeepSouth сможет обрабатывать большие объемы данных в быстром темпе, потребляя при этом значительно меньше энергии и будучи физически меньшими, чем обычные суперкомпьютеры.

Основой для DeepSouth послужила система IBM TrueNorth, на которой работал компьютер Deep Blue, победивший чемпиона мира по шахматам.

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