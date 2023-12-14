"Вас могут взломать": украинцев призвали сменить пароли после атаки на "Киевстар"

По словам соучредителя компании Cyber Unit Technologies Егора Аушева, во время войны безопасность является важным элементом. Злоумышленники могут использовать информацию в телефоне граждан против бойцов ВСУ.

Пользователям мобильного оператора "Киевстар" рекомендуют в немедленном порядке сменить свои пароли, ведь последствия могут быть непредсказуемыми. Об этом заявил соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев в интервью "NV Бизнес" 14 декабря.

По его словам, сейчас наша страна находится в состоянии войны и кибервойна не является чем-то отдельным. В связи с этим последствия хакерской атаки на компанию "Киевстар" могут сказаться на каждом гражданине.

"Если что-то происходит, то, что вы не понимаете, не лишним будет изменить пароли на тех ресурсах, которыми вы пользуетесь. Регулярно происходят кражи данных. Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в том числе", — заявил Егор Аушев.

При этом стоит учитывать, что пароли нужно менять регулярно, независимо от того, есть кибератаки или нет. От этого зависит безопасность граждан, ведь любой человек является целью для злоумышленников и российских хакеров.

Эксперт отмечает, что если пользователь не делал это более трех месяцев, то стоит исправить ситуацию. От таких простых действий зависит безопасность как военных, так и мирных жителей.

"Это ваша личная безопасность, безопасность ваших родных, безопасность ваших друзей, родственников, военных, например. Потому что вас могут взломать, чтобы получить доступ к военным, или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек. Поэтому каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости. Это важно помнить", — подытожил Егор Аушев.

Кибератака на Киевстар: детали

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У абонентов отсутствовала связь и интернет. В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в сети произошел технический сбой.

14 декабря в "Киевстаре" сообщили, когда абонентам вернут мобильный интернет. Президент компании Александр Комаров заявил, что удалось полностью восстановить услуги фиксированного интернета для дома, а это примерно 1 миллион домохозяйств по всей Украине.