Репрессии и контроль: Китай усиливает наблюдение за GPS, опасаясь иностранных разведчиков

По мнению журналистов, в рамках так называемых информационных репрессий Китай готов даже лишить китайскую общественность возможности проводить исследования с открытым исходным кодом.

Министерство государственной безопасности Китая объявило о начале новой кампании по пресечению кражи конфиденциальных географических данных иностранными державами. Об этом 14 декабря сообщил Newsweek.

Китайские силовики заявили 10 декабря о тщательном расследовании после того, как неизвестные злоумышленники получили доступ к географической информации, которая, по их мнению, была получена в целях стратегической выгоды.

"Географические данные представляют собой ценную разведывательную информацию и являются объектом кражи разведывательных данных зарубежными шпионскими агентствами", — говорится в сообщении ведомства в социальной сети WeChat.

Они подчеркнули, что враги КНР могут использовать эту информацию для реконструкции "трехмерных карт рельефа важных областей, связанных с транспортом, энергетикой и обороной".

"Их методы включают автоматическое подключение к зарубежным серверам во время использования программного обеспечения и сбор неограниченного количества пользовательских данных, а также преднамеренную предварительную установку "бэкдоров" в программное обеспечение, чтобы открыть дверь для кибератак и кражи данных", — говорится в сообщении.

По мнению министерства, это может способствовать усилиям разведывательных служб и серьезно угрожать военной безопасности Китая.

Ужесточение репрессий и контроля

В последние месяцы ведомство, отвечающее за госбезопасность, опубликовало ряд новых мер и рекомендаций, направленных на усиление бдительности чиновников и общественности в отношении данных, а также на активную защиту того, что считает критически важным активом. При этом силовики подчеркнули, что фоном этих событий стала эскалация глобальной напряженности и технологического соперничества с США.

По мнению экспертов Newsweek, этот шаг свидетельствует о растущей обеспокоенности Си Цзиньпиня относительно ужесточения контроля над потоками информации как оффлайн, так и онлайн, причем в государстве, которое и без того является сверхзакрытым.

По информации органов национальной безопасности, они вместе с профильными ведомствами провели специальные расследования и регулирование рисков безопасности, связанных с географическими информационными данными, оперативно устранили крупные кражи данных, утечки и другие угрозы безопасности.

В рамках так называемых информационных репрессий Пекин готов, по мнению экспертов Newsweek, даже лишить китайскую общественность возможности проводить исследования с открытым исходным кодом. Министерство госбезопасности заявило, что некоторые пользователи со "слабым чувством безопасности данных" отмечали координаты сетей передачи данных, военных целей и засекреченных подразделений на общедоступных онлайн-картах. По мнению МГБ Китая, это создает серьезный риск утечек и может привести к невосполнимым потерям.

Китайские военные для обслуживания техники используют гарнитуры смешанной реальности, которые похожи на очки HoloLens 2 от компании Microsoft.

Ранее сообщалось, что, по информации обозревателей The Economist, генсек Си Цзиньпин активно вкладывается в развитие Народно-освободительной армии Китая, благодаря чему создаются различные образцы вооружения. Однако китайские технологии, несмотря на промышленный шпионаж, все еще отсталые.