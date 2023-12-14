Без всяких санкций: НОАК использует очки смешанной реальности от Microsoft (видео)

В сети появился ролик, где инженеры китайских ВВС проводят виртуальный разбор авиационного двигателя в очках HoloLens 2. При этом в интерфейсе присутствует надпись "Microsoft Store".

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Китайские военные для обслуживания техники используют гарнитуры смешанной реальности, которые похожи на очки HoloLens 2 от компании Microsoft. В репортаже китайского государственного канала CCTV говорится, что система смешанной реальности используется для проведения "виртуальной разборки перед осмотром" авиационного двигателя. Об это 14 декабря сообщили журналисты гонконгской газеты South China Morning Post.

В репортаже сказано, что применение данной технологии может гарантировать, что такие двигатели будут заменены с надлежащей скоростью, точностью и надежностью.

"В случае процедуры замены двигателя, которая требует высокой скорости, высокой точности и надежности, эта инновационная система взяла на себя роль обычных инструментов, позволяя механикам виртуально разбирать двигатели перед реальным испытанием двигателя", — говорится в репортаже.

Это происходит потому, что Китай пытается ускорить инновации и использование передовых технологий в своих вооруженных силах в рамках усилий по модернизации своей армии. Президент Си Цзиньпин поставил цель создать к середине века "вооруженные силы мирового класса", отмечают журналисты.

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Также журналисты отмечают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже много лет использует технологии виртуальной реальности в своей подготовке. В августе текущего года появилась информация, что в китайских войсках появились система смешанной реальности, которая позволяет солдатам управлять несколькими беспилотными самолетами или транспортными средствами.

Отметим, что данный ролик любопытен тем, что очки дополненной реальности очень похожи на технологии Microsoft, а именно на HoloLens 2, которые свободно продаются в КНР. Невооруженным взглядом видно, что в интерфейсе присутствует надпись "Microsoft Store".

Как выясняется данные технологии пока не подпадают под американские экспортные санкции, которые призваны помешать Китаю в совершенствовании своих военных возможностей. Более того, Microsoft является официальным поставщиком подобных очков и армии США. Например, в сентябре этого года американские военные сделали еще один большой заказ на очки дополненной реальности, которые можно использовать в боевых ситуациях.

Таким образом фактически вооруженные силы и США и Китая свободно пользуются передовыми цифровыми средствами гиганта информационных технологий — корпорации Microsoft.

Ранее сообщалось, что по информации обозревателей The Economist, генсек Си Цзиньпин активно вкладывается в развитие Народно-освободительной армии Китая, благодаря чему создаются различные образцы вооружения. Однако китайские технологии, несмотря на промышленный шпионаж, все еще отсталые.