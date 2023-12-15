В TikTok распространяли фейки об Украине для миллионов подписчиков, — ВВС

Компания, которой принадлежит TikTok, заявила, что уже расследует этот случай и удалила 12 тысяч фальшивых аккаунтов, созданных в России.

Российские пропагандисты с использованием фальшивых аккаунтов в TikTok распространяли дезинформацию о войне в Украине. Об этом говорится в материалах расследования журналистов ВВС, которые были опубликованы в пятницу, 15 декабря.

В видеороликах, набирающих миллионы просмотров, утверждали, что украинские чиновники и их родственники якобы приобрели роскошные автомобили и виллы за границей после вторжения России в Украину. Фальшивые видеокадры, как пишет медиа, даже привели к увольнению министра обороны Украины Алексея Резникова. По информации журналистов, дочь главы профильного министерства Анастасия Штейнгауз оказалась одной из целей российской пропагандистской кампании. Расследователи также обнаружили, что аккаунты, разместившие фальшивые видеоролики об Анастасии, использовали украденные фотографии профилей и даже изображения знаменитостей.

Кроме того, внимательно проанализировав эти аккаунты, журналисты заметили, что их авторы используют характерные для русскоговорящих ошибки и необычные для других языков речевые обороты. Кроме того, во многих видеороликах были ссылки на сайт, ранее разоблаченный как часть сети, связанной с Россией и выдающей себя за легальные западные новостные сайты. Многие видеоролики были направлены против украинских чиновников, изображая их как бесчувственных к украинскому народу в целом и военным в частности.

Роман Осадчук из Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, проводивший расследование в сотрудничестве с BBC, заявил, что фальшивые аккаунты, нацеленные на украинцев, пытаются подорвать их доверие к руководству страны. А Рене ДиРеста — менеджер по техническим исследованиям Стэнфордской интернет-обсерватории — считает, что в видеороликах особое внимание уделялось коррупции в ходе военных действий в Украине потому, что эти видеокадры изначально были нацелены на европейских политиков.

За комментариями журналисты ВВС обратились к представителям компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Там ответили, что уже расследуют этот вопрос и, к тому же, удалили 12 тысяч фальшивых аккаунтов, созданных в России.

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Facebook обнаружили сеть, которая распространяла фейки РФ и КНР. Российские пропагандистские "медиа" рекламировались официальными органами власти РФ, которые имеют представительства в соцсетях, говорится в отчете компании Meta.

А в начале февраля в TikTok нашли аккаунты РФ с дезинформацией об Украине. За несколько месяцев авторам роликов удалось заинтересовать 133 564 подписчика. В основном они записывали видео с антиукраинской повесткой.