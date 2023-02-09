"Пропаганда работала на немцев": в TikTok нашли аккаунты РФ с дезинформацией об Украине

За несколько месяцев авторам роликов удалось заинтересовать 133 564 подписчика. В основном они записывали видео с антиукраинской повесткой.

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В TikTok разоблачили сеть российских аккаунтов, которые с начала полномасштабной войны распространяли дезинформацию про Украину на страны Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Заработала эта российская пропаганда летом прошлого года, и охватила свыше ста тысяч пользователей по всей Европы. Преимущественно это работало на жителей Германии, Италии и Великобритании на немецком, итальянском и английском языках соответственно.

Речь про 1700 аккаунтов, которые распространяли антиукраинские нарративы, маскируясь под местных жителей. В период с июля по сентябрь было привлечено 133 564 подписчика.

Пока что неизвестно связана ли эта сеть с российским правительством, а само расследование опубликовали в отчете представленном в Кодекс практики ЕС по противодействию дезинформации. Сама компания, по сообщению издания, не ответили на запрос о комментарии.

Стоит отметить, что в России TikTok еще 7 марта ограничил свою работу из-за вышедшего закона про "фейки". Пользователи из этой страны не имеют возможности видеть новые видео, а также проводить прямые трансляции.

Напомним, что российская пропаганда "воюет" с западными танками до их прибытия в Украину, о чем 7 февраля заявили в Центре стратегических коммуникаций при СНБО. Пропаганда начала разгонять новость, что в РФ будут созданий специальных "отряды охотников", которые будут уничтожать западные танки за хорошее денежное вознаграждение.

9 января Фокус сообщал, какие этапы прошла путинская пропаганда за время полномасштабной войны. Распределить этапы российской пропаганды можно не менее, чем на пять частей, и в каждой из них россияне пытались рассказать народу о победах, которые так и не случились.