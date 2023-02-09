"Пропаганда працювала на німців": у TikTok знайшли акаунти РФ із дезінформацією про Україну

За кілька місяців авторам роликів вдалося зацікавити 133 564 підписники. Здебільшого вони записували відео з антиукраїнською повісткою.

Related video

У TikTok викрили мережу російських облікових записів, які з початку повномасштабної війни розповсюджували дезінформацію про Україну на країни Європи. Про це повідомляє Bloomberg.

Запрацювала ця російська пропаганда влітку минулого року й охопила понад сто тисяч користувачів по всій Європі. Переважно це працювало на мешканців Німеччини, Італії та Великобританії німецькою, італійською та англійською мовами відповідно.

Йдеться про 1700 акаунтів, які розповсюджували антиукраїнські наративи, маскуючись під місцевих жителів. У період із липня по вересень було залучено 133 564 передплатники.

Поки що невідомо, чи ця мережа пов'язана з російським урядом, а саме розслідування опублікували у звіті, поданому в Кодекс практики ЄС із протидії дезінформації. Сама компанія, за повідомленням видання, не відповіла на запит про коментар.

Варто зазначити, що в Росії TikTok ще 7 березня обмежив свою роботу через закон про "фейки", що вийшов. Користувачі з цієї країни не мають змоги бачити нові відео, а також проводити прямі трансляції.

Нагадаємо, що російська пропаганда "воює" із західними танками до їхнього прибуття в Україну, про що 7 лютого заявили в Центрі стратегічних комунікацій при РНБО. Пропаганда почала розганяти новину, що в РФ будуть створені спеціальні "загони мисливців", які знищуватимуть західні танки за хорошу грошову винагороду.

9 січня Фокус повідомляв, які етапи пройшла путінська пропаганда за час повномасштабної війни. Розподілити етапи російської пропаганди можна не менше ніж на п'ять частин, і в кожній із них росіяни намагалися розповісти народу про перемоги, які так і не трапилися.