"Дурацкие видео с подростками" мешают норвежцам нарастить выпуск боеприпасов для Украины.

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Обычно китайская соцсеть попадает в правительственные скандалы, но на TikTok уже стали жаловаться даже производители оружия, пишет Techspot. Оказывается, норвежско-финская компания Nammo не может увеличить количество производимых снарядов, потому что местный дата-центр забирает всю энергию, обслуживая сервера TikTok.

Nammo — это один из крупнейших производителей боеприпасов во всей Европе, который ежедневно выпускает более 6 тысяч снарядов для артиллерии. В связи с нападением России на Украину предприятие хотела бы увеличить выпуск снарядов до 65 тысяч штук и даже технически способна эта сделать, но ей мешает отсутствие энергетических мощностей. Всю свободную электроэнергию в регионе забирает местный дата-центр, главным клиентом которого является именно TikTok.

Из-за этого оружейники не могут полноценно помочь Украине и увеличить количество выпускаемых снарядов. "Мы обеспокоены, потому что мы видим, что наш будущий рост и спасение Украины зависит от количества дурацких видео подростков в TikTok", — заявил журналистам Мортен Брандтцег, исполнительный директор Nammo.

Nammo из-за TikTok не может увеличить производство снарядов для Украины Фото: Соцести

Местная энергетическая компания Elvia ничем не может помочь оружейникам, потому что работает в порядке живой очереди и давно обслуживает дата-центр, мощностями которого пользуется соцсеть. Директор Nammo считает, что правительство Норвегии должно законодательно закрепить приоритет жизненно важных отраслей в получении энергии.

К тому же, Мортен Брандтцег не исключает, что китайская соцсеть неслучайно старается арендовать дата-центры в Европе, чтобы помешать военным предприятиям получать электричество от местных энергокомпаний.

Тот факт, что Китай никогда публично не осуждал вторжение России в Украину, а лидер КНР Си Цзиньпин недавно встретился с Владимиром Путиным в Москве, чтобы укрепить отношения двух стран, взывают серьезные вопросы о том, было ли это непреднамеренным со стороны TikTok, говорят эксперты.

Ранее Фокус писал, что Белый дом дал госучреждениям 30 дней на удаление TikTok. А в Украине создали очередную петицию с призывом запретить китайскую соцсеть из-за огромного количества российской пропаганды.