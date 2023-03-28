Україна може залишитися без снарядів через TikTok: як це можливо

"Дурнуваті відео з котиками" заважають норвежцям наростити випуск боєприпасів для України.

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Зазвичай, китайська соцмережа потрапляє в урядові скандали, але на TikTok вже стали скаржитися навіть виробники зброї, пише Techspot. Виявляється, норвезько-фінська компанія Nammo не може збільшити кількість вироблених снарядів, тому що місцевий дата-центр забирає всю енергію, обслуговуючи сервери TikTok.

Nammo — це один із найбільших виробників боєприпасів у всій Європі, який щодня випускає понад 6 тисяч снарядів для артилерії. У зв'язку з нападом Росії на Україну підприємство хотіла б збільшити випуск снарядів до 65 тисяч штук і навіть технічно здатна це зробити, але їй заважає відсутність енергетичних потужностей. Всю вільну електроенергію у регіоні забирає місцевий дата-центр, головним клієнтом якого є саме TikTok.

Через це зброярі не можуть повноцінно допомогти Україні та збільшити кількість снарядів, що випускаються. "Ми стурбовані, тому що ми бачимо, що наше майбутнє зростання та порятунок України залежить від кількості безглуздих відео підлітків у TikTok", — заявив журналістам Мортен Брандтцег, виконавчий директор Nammo.

Nammo через TikTok не може збільшити виробництво снарядів для України Фото: Соцмережі

Місцева енергетична компанія Elvia нічим не може допомогти зброярам, бо працює в порядку живої черги та давно обслуговує дата-центр, потужністю якого користується соцмережа. Директор Nammo вважає, що уряд Норвегії має законодавчо закріпити пріоритет життєво важливих галузей отримання енергії.

До того ж Мортен Брандтцег не виключає, що китайська соцмережа невипадково намагається орендувати дата-центри в Європі, щоб перешкодити військовим підприємствам отримувати електрику від місцевих енергокомпаній.

Той факт, що Китай ніколи публічно не засуджував вторгнення Росії в Україну, а лідер КНР Сі Цзіньпін нещодавно зустрівся з Володимиром Путіним у Москві, щоб зміцнити відносини двох країн, викликають серйозні питання про те, чи це було ненавмисним з боку TikTok, кажуть експерти.

Раніше Фокус писав, що Білий дім дав держустановам 30 днів видалення TikTok. А в Україні створили чергову петицію із закликом заборонити китайську соцмережу через величезну кількість російської пропаганди.