Умная розетка поможет сэкономить электроэнергию и отпугнуть воров: как воспользоваться

Смарт-розетки помогут наладить быт и упростят жизнь вам, вашим детям и даже растениям. Фокус собрал несколько полезных советов о том, как применять такие устройства.

Умные розетки помогут контролировать, планировать и отслеживать использование электроэнергии в доме, особенно в праздники, когда электричества потребляется больше из-за новогоднего декора, постоянно включенного телевизора или ноутбука, а также быстро садящихся аккумуляторов смартфонов, — ведь все мы совершаем так много звонков в Новый год. Фокус расскажет, на что способны смарт-розетки, а уж покупать их или нет — решать вам.

В Украине на маркетплейсах можно приобрести умные розетки от таких производителей, как ColorWay, ELIVCO, Gosund, Inted, Nous, RZTK, Sonoff, TP-LINK, Tuya, Xiaomi и др. Цены варьируются от 350 до 2000 грн. Дороже придется заплатить за устройство с функцией Wi-Fi, но и модели "попроще" тоже кое-что умеют. Давайте разберемся, нужен ли вам такой гаджет, и как его лучше применять.

Улучшите безопасность при помощи смарт-розеток

Если вы надолго оставляете квартиру или дом без присмотра, уезжая в отпуск или в гости к дальним родственникам, можно подключить домашнюю электронику к умным розеткам. В приложении "умный дом" запланируйте включение и выключение каждого устройства, — телевизора, радиоприемника, люстр и торшеров, — в разное время. Это создаст иллюзию, что в доме кто-то есть, раз постоянно включается свет в той или иной комнате, работает телевизор. Таким образом можно отпугнуть воров.

Какую розетку лучше выбрать для системы "умный дом"

Контролируйте и сокращайте потребление энергии

Если вы купите интеллектуальную розетку с функциями мониторинга энергопотребления, вы сможете точно узнать, сколько энергии потребляет каждое подключенное устройство. Затем вы можете настроить полное отключение наиболее "прожорливых" гаджетов тогда, когда они не используются. В условиях возможных блэкаутов лучше сэкономить на просмотре телевизора, но зарядить "лишний" повербанк.

Сделайте старую технику "умнее"

Старые вентиляторы, диффузоры, обогреватели и очистители воздуха можно интегрировать в систему умного дома с помощью смарт-розетки. Подключите их к устройству, а затем в приложении автоматизируйте их активацию при определенных температурных условиях или включите их удаленно прежде, чем приедете с работы домой. Пока вы добираетесь, ваша комната прогреется (летом — охладится). Можно подключать к таким розеткам кофеварки, предварительно налив воду и засыпав кофе. Запланировав включение на, допустим, 7:00, кофеварка сварит кофе как раз к завтраку. Таким образом ваш дом станет уютнее.

Создайте систему напоминаний на основе света

Запланируйте включение или выключение определенной лампы или интеллектуального источника света в конкретное время, — это сможет служить вам напоминанием о необходимости сделать важное дело, например, принять вовремя лекарство, покормить рыбок, вовремя вынести мусор. Такая световая "напоминалка" очень понравится маленьким детям, которых нужно приучать к ежедневной, но необходимой рутине, вроде чистки зубов перед сном.

Ухаживайте за своими растениями

Вы можете подключить лампы для выращивания комнатных растений к умной розетке, чтобы регулировать количество получаемой ими энергии. Установите периоды включения и выключения, чтобы имитировать естественную среду для их роста. Если у вас есть электрическая система полива, можно запрограммировать ее на подачу нескольких миллилитров воды, чтобы почва оставалась увлажненной и здоровой.

Ранее мы сообщали о том, как сохранить заряд аккумулятора смартфона, и что предпринять, если батарея любимого гаджета слишком быстро и часто разряжается.