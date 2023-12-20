Далеко не предел: что нужно Украине для производства миллиона FPV-дронов в год, — СМИ

Условная цена БПЛА-камикадзе без учета боеприпасов или ночных камер составляет около 500 долларов, рассказали аналитики. Для достижения показателя в 1 млн в год нужно увеличить темпы их производства до 83 тысяч в месяц.

Украина должна увеличить производство FPV-дронов на 67%, чтобы в 2024 году произвести миллион БПЛА, о которых сказал президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря. Об этом сообщило издание Defense Express.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в декабре было произведено более 50 тысяч FPV-дронов. По его словам, кроме FPV-дронов Украина сможет производить более десяти тысяч ударных дронов средней дальности на сотни километров и 1000+ БПЛА с дальностью за тысячу километров.

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", — заявил Александр Камышин.

Аналитики отметили, что по состоянию на сейчас Украина может производить около 600 тысяч FPV-дронов в год. Нужно увеличить производство почти на 67% и выйти на ежемесячный темп в более 83 тысяч дронов, чтобы в 2024 году получить миллион БПЛА.

В Defense Express отметили, что условие цена FPV-дрона без учета боеприпасов или ночных камер составляет около 500 долларов, поэтому на миллион беспилотников понадобится 500 миллионов долларов. В госбюджете на 2024 год на закупку БПЛА предусмотрено 43 миллиарда гривен.

"Стоит понимать, что 1 млн FPV-дронов в год — это далеко не предел, потому что украинские производители реальную потребность оценивают в 2,4 млн дронов в год или по 200 тысяч в месяц, что в четыре раза больше текущего производства", — говорится в сообщении издания.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина произведет миллион дронов в течение 2024 года. Он положительно относится к увеличению производства БПЛА и специальных подразделений по ним.

22 ноября стало известно, что в Крынках Херсонской области Нацгвардия испытала отечественный дрон-камикадзе "Мамонт". В частности, бойцы с помощью БПЛА поразили враг внутри здания.