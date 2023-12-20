Зашифровали и удалили данные: украинские хакеры атаковали "Росводоканал" — СМИ (фото)

Работа компании "Росводоканал" была заблокирована. Хакеры зашифровали более шести тысяч компьютеров и удалили более 50 ТБ данных, рассказали в СМИ.

Украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру крупнейшей российской частной компании по водоснабжению "Росводоканал". Об этом сообщило издание Liga.net со ссылкой на источник в СБУ.

По словам источника, это "месть за атаку на Киевстар". Хакеры Blackjack могли при поддержке киберспециалистов Службы безопасности Украины осуществить мощную кибероперацию и уничтожить IT-инфраструктуру "Росводоканала". В результате работа компании была заблокирована.

Собеседник издания отметил, что во время атаки хакеры зашифровали более шести тысяч компьютеров и удалили более 50 ТБ данных — внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и прочее. Сейчас СБУ анализирует 1,5 ТБ скачанных данных "Росводоканала", которая является крупнейшей частной компанией, обеспечивавшей водоснабжение семи миллионам потребителей.

Хакерская атака на "Киевстар": что известно

Утром 12 декабря у мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой в работе. У пользователей пропала мобильная связь и Интернет. По словам гендиректора компании Александра Комарова, хакерская атака повредила IT-инфраструктуру оператора. В результате компания не могла противодействовать на виртуальном уровне, поэтому "Киевстар" исключили физически из сети, чтобы противник не мог получить доступ к инфраструктуре компании. Позже в пресс-службе СБУ рассказали об открытии уголовного производства по фактору кибератаки на "Киевстар".

13 декабря гендиректор "Киевстар" Александр Комаров заявил, что российские хакеры поразили киберзащиту компании с помощью скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. По его словам, в любой организации могут быть люди, которые "условно приводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

Напомним, 20 декабря стало известно, что в Российской Федерации произошли сбои в работе сервиса для управления бизнесом "Битрикс 24", в результате чего была остановлена работа российских бизнес-гигантов. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, к этому причастны украинские ИТ-специалисты.