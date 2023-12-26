"Поражают ежедневно": ВСУ рассказали об успехах дронов Backfire за год работы (видео)

Беспилотники Backfire К-1 недавно допустили к эксплуатации Силами обороны, а разработчики начали мелкосерийное производство, попутно улучшая конструкцию.

В декабре 2022 года украинские военные начали применять на фронте ударный беспилотный авиационный комплекс Backfire и с тех пор совершили 130 боевых вылетов, уничтожив много российской техники. Об этом написал на своей странице в Facebook командир сводного отряда ударных БПЛА "Злые птицы" Вооруженных сил Украины Илья Шполянский.

По его словам, около 60% боевых вылетов украинские дроны Backfire совершили во втором квартале 2023 года. Бойцам отряда "Злые птицы" с помощью беспилотного комплекса удалось поразить артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы, легкобронированную технику, реактивные системы залпового огня, пункты наблюдения и сосредоточения личного состава, грузовики, склады боекомплектов, легковую и небронированную технику российской армии.

Команда разработчиков прошла путь от одного экспериментального образца БпЛА "Бекфаер" до мелкосерийного производства Фото: Игорь Шполянский/ Facebook

Более того, за это время команда разработчиков прошла путь от одного экспериментального образца БПЛА Backfire до мелкосерийного производства, существенно усовершенствован фюзеляж и электроника, все системы запуска, посадки, бомбардировки.Военный добавил, что группа конструкторов постоянно внедряет инновации в сфере изготовления дронов-камикадзе, одновременно отгружая сотни дронов в различные подразделения ВСУ. Так, сейчас они успешно испытывают системы донаведения и удаленного управления дроном Backfire.

"Сейчас мы имеем примерно один потерянный борт на 10 вылетов, что в целом хороший показатель для фронта. Точность попадания доведена до одного метра. Благодаря автономности миссии достигается высокий уровень безопасности пилотов. БПАК "Бекфаер К-1" уже официально допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины, и мы ждем в начале года первые официальные заказы", — написал Илья Шполянский.

Что известно о беспилотнике Backfire

Backfire характеризуется полной автономной работой. Благодаря этому он не имеет никакого канала связи, который бы передавал информацию туда или обратно, его не видят вражеские средства РЭБ. Когда дрон готовят к полету, в него "загружают" программу-миссию. Беспилотник следует указанным в ней маршруту и координатам, поражает цель и возвращается назад. Причем точка, в которую он летит после выполнения задания, не всегда может совпадать с исходной, а это помогает обезопасить оператора, поскольку противнику сложнее вычислить его местоположение.

Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.

Технические характеристики ударного БПАК Backfire

радиус действия — до 55 км;

размах крыльев — 3 м;

взлетный вес — 14 кг;

составляющие — три БПЛА, станция наземного управления, система запуска, комплект запасных частей;

тип миссии — автономная;

полезная нагрузка — две бомбы по 2 кг.,

тип — ударный дрон;

цели поражения — пункты управления, техника, личный состав.

Напомним, во второй половине ноября в Минцифры рассказали о завершении испытаний дрона Backfire. По словам министра цифровой трансформации Федорова, осталось пройти несколько шагов, чтобы новый ударный дрон начали официально покупать для ВСУ. Производители готовы к серийному производству.

А в начале августа мы писали о том, как работает на фронте уникальный БПЛА Backfire. Беспилотник, который за семь месяцев так и не смогли сбить ВС РФ, складывают из украинских и европейских деталей.